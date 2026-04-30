Πού δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό πιάτων

THESTIVAL TEAM

Το απορρυπαντικό πιάτων έχει γίνει το πιο “βολικό” καθαριστικό μέσα στο σπίτι και συχνά καταλήγει να χρησιμοποιείται σχεδόν παντού. Δείχνει ασφαλές, δείχνει αποτελεσματικό και δίνει την αίσθηση ότι καθαρίζει τα πάντα.

Εκεί ακριβώς ξεκινά το πρόβλημα. Υπάρχουν επιφάνειες και υλικά όπου αυτή η συνήθεια δημιουργεί φθορές που δεν φαίνονται άμεσα και με τον καιρό κοστίζουν. Δείτε πού το απορρυπαντικό πιάτων λειτουργεί τελικά εις βάρος σας και γιατί χρειάζεται περισσότερη προσοχή.

Στο Πλύσιμο του Αυτοκινήτου
Ίσως σας έχει περάσει από το μυαλό να χρησιμοποιήσετε απορρυπαντικό πιάτων για το πλύσιμο του αυτοκινήτου σας, σκεπτόμενοι ότι αν μπορεί να καθαρίσει λάδια και λίπη στα πιάτα, μπορεί εύκολα να κάνει το ίδιο και στην επιφάνεια του αυτοκινήτου. Ωστόσο, το απορρυπαντικό πιάτων μπορεί να αφαιρέσει την κέρωση από το αυτοκίνητο και να ξεθωριάσει το χρώμα του, καθώς είναι σχεδιασμένο να καταπολεμά τα λίπη πιο επιθετικά από ένα κανονικό σαμπουάν αυτοκινήτων.


Πλυντήριο πιάτων

Μπορεί το σαπούνι αυτό να είναι κατάλληλο για τα πιάτα και τα ποτήρια σας αλλά δεν κάνει για το πλυντήριο πιάτων. Η συγκεκριμένη συσκευή είναι κατασκευασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να πλένει με λίγο αφρό ο οποίος ξεβγάζεται εύκολα από τα πιάτα. Αν βάλετε σαπούνι πιάτων, ο αφρός που θα δημιουργηθεί θα είναι έντονος και τα πιάτα ενδεχομένως να μην ξεπλυθούν καλά. Χρησιμοποιήστε τα ειδικά απορρυπαντικά πλυντηρίου πιάτων για να έχετε και κεφάλι, αλλά και πιάτα, ήσυχα.

Πλυντήριο ρούχων

Μπορεί να έχετε ξεμείνει από απορρυπαντικό πλυντηρίου, αλλά καλύτερα να πάτε μέχρι το σούπερ μάρκετ παρά να βάλετε απορρυπαντικό πιάτων. Και πάλι το πρόβλημα είναι ότι το απορρυπαντικό πιάτων κάνει πολύ αφρό ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει επιπλέον πρόβλημα.

Παράθυρα και καθρέφτες

Αν θέλετε αστραφτερά τζάμια χωρίς θαμπάδες τότε δεν θα πρέπει να καθαρίσετε τις γυάλινες επιφάνειες με σαπούνι πιάτων. Προτιμήστε το συμβατικό καθαριστικό τζαμιών ή στοματικό διάλυμα, που αποτελεί μια καλή εναλλακτική λύση.

Στεγνό καθάρισμα

Μην χρησιμοποιείται σαπούνι πιάτων σε οποιαδήποτε επιφάνεια χρειάζεται στεγνό καθάρισμα. Υπάρχουν υφάσματα που είναι πολύ ευαίσθητα και θέλουν προσοχή στο καθάρισμα γι’ αυτό καλό θα ήταν να είστε σίγουροι πριν χρησιμοποιήσετε το σαπούνι πιάτων πάνω σε κάποιο ύφασμα μέσα στο σπίτι.

Σε γενικές γραμμές, το απορρυπαντικό πιάτων είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για τον καθαρισμό της κουζίνας, αλλά πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή και μόνο όταν είναι κατάλληλο.

Πηγή: spirossoulis.com

Tips Σπίτι

Διαβάστε μας στο Google News

