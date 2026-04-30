Έγραψε ιστορία το Νοσοκομείο Μεταξά: Πραγματοποιήθηκε η πρώτη ρομποτική επέμβαση θωρακοχειρουργικής στο ΕΣΥ

Την Τρίτη 28/04/2026, πραγματοποιήθηκε από τη Θωρακοχειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου Μεταξά, η πρώτη ρομποτική ογκολογική επέμβαση πνεύμονα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ).

Ο ασθενής, με συνοδές παθήσεις και χαρακτηρισμένος ως μετρίου χειρουργικού κινδύνου, αξιολογήθηκε από την ιατρική ομάδα και αποφασίστηκε η αντιμετώπισή του με τη ρομποτική μέθοδο.

Κατά τη διάρκεια της επέμβασης πραγματοποιήθηκε αφαίρεση όγκου από τον αριστερό πνεύμονα, καθώς και ριζικός λεμφαδενικός καθαρισμός του μεσοθωρακίου, με απόλυτη επιτυχία.

Η ρομποτική θωρακοχειρουργική εφαρμόζεται ήδη σε ιδιωτικά θεραπευτήρια και σε εξειδικευμένα στρατιωτικά νοσοκομεία, ωστόσο η υλοποίησή της στο ΕΣΥ αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ευρύτερη πρόσβαση των πολιτών σε σύγχρονες μεθόδους θεραπείας.

Σημαντικά Οφέλη για τον Ασθενή

Η συγκεκριμένη επέμβαση ανέδειξε στην πράξη τα πλεονεκτήματα της ρομποτικής χειρουργικής:

–Διάρκεια νοσηλείας:

Από μέσο όρο 7 ημερών μετά από ανοικτή θωρακοτομή, περιορίστηκε σε μόλις 48 ώρες.

–Επανένταξη στην καθημερινότητα:

Ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στην εργασία του σε 5 ημέρες, έναντι 20–30 ημερών με την κλασική μέθοδο.

-Μετεγχειρητική πορεία:

-Κινητοποιήθηκε από το ίδιο απόγευμα της επέμβασης, περπατώντας στον θάλαμό του

-Έλαβε αναλγητική αγωγή με παρακεταμόλη, αντί για οπιοειδή που απαιτούνται έως και 5 ημέρες στην ανοικτή χειρουργική

-Στην παραδοσιακή μέθοδο, η κινητοποίηση πραγματοποιείται συνήθως μετά από 2 ημέρες

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε από τους Ιατρούς της Θωρακοχειρουργικής Κλινικής του «Μεταξά»:

Διευθυντής: Νικόλαος Μπολάνος

Επιμελητής Α’: Ελευθέριος Νικολαΐδης

Με τη σημαντική επιστημονική υποστήριξη και καθοδήγηση από τον Διευθυντή Θωρακοχειρουργικής του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας κ. Κωνσταντίνου Κωνσταντινίδη.

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου Μεταξά, κ. Σαράντος Ευσταθόπουλος, δήλωσε:

«Στις 29 Απριλίου 2026 το Νοσοκομείο Μεταξά έγραψε ιστορία ξανά, πραγματοποιώντας την πρώτη ρομποτική ογκολογική επέμβαση πνεύμονα στο ΕΣΥ.

Αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για εμάς η πρόσβαση των ογκολογικών ασθενών του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε σύγχρονες, λιγότερο επεμβατικές τεχνικές, με ταχύτερη ανάρρωση και καλύτερη ποιότητα ζωής.

Συνεχίζουμε με σχέδιο και αποφασιστικότητα να ενισχύουμε το Νοσοκομείο Μεταξά με καινοτόμες πρακτικές και υψηλού επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες».