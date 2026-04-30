Γιατρός Αλίκης Βουγιουκλάκη: “Είχαμε εφαρμόσει ένα πειραματικό πρωτόκολλο που απέδωσε στην αρχή”

Σπάνιες και ιδιαίτερα φορτισμένες μνήμες από τη Αλίκη Βουγιουκλάκη μοιράστηκε ο γιατρός Σωτήρης Αδαμίδης, σε απόσπασμα που προβλήθηκε στo Buongiorno την Πέμπτη (30/4), μιλώντας στη Μάγδα Τσέγκου για τις τελευταίες στιγμές της μεγάλης σταρ.

«Η Αλίκη ήταν εκείνη η οποία ξεπέρασε κάθε δημοσιότητα. Ήταν μια αξέχαστη για μένα εμπειρία ζωής. Θυμάμαι πάρα πολύ εκείνη τη φοβερή ατάκα που μου είπε, όταν τη ρώτησα “Τι θέλετε, κυρία Βουγιουκλάκη;”. “Να ζήσω, κύριε Αδαμίδη. Να ζήσω”», ανέφερε. «Ήταν συγκλονιστικό. Είχε γίνει τότε πρωτοσέλιδο», πρόσθεσε.

Παράλληλα, περιέγραψε μια προσωπική στιγμή: «Μου λέει “Θέλω να σε κεράσω κάτι που το ’χω φτιάξει εγώ”. Πήγα να το πάρω, αλλά μου λέει “Όχι έτσι. Θα κοινωνήσεις”. Είχε ένα επάργυρο κουταλάκι και μου είπε “Άνοιξε το στόμα σου, να σου δώσω εγώ”».

Κλείνοντας, σημείωσε: «Η αγάπη που έδειχνε δεν μπορούσε να παραβλεφθεί, ακόμα και στα πλαίσια της σοβαρής νόσου της. Είχαμε εφαρμόσει ένα πειραματικό πρωτόκολλο, που στην αρχή απέδωσε, αλλά στη συνέχεια προέκυψαν επιπλοκές, εξαιτίας των οποίων τη χάσαμε».