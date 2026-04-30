Συγκλονίζει μαρτυρία τραυματία από την επίθεση του 89χρονου στο Πρωτοδικείο: “Μπήκα στον φωταγωγό για να γλιτώσω”

Τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε η μία από τους τέσσερις τραυματίες στο Πρωτοδικείο όταν ο 89χρονος άνοιξε πυρ με την καραμπίνα του, το πρωί της περασμένης Τρίτης (28.4.26).

Από την επίθεση του 89χρονου με την καραμπίνα τραυματίστηκαν συνολικά πέντε άνθρωποι. Ένας υπάλληλος στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και τέσσερις υπάλληλοι στο Πρωτοδικείο. Μετά την απολογία του ο υπερήλικας «πιστολέρο» κρίθηκε με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή προφυλακιστέος. 

Στο Live News μίλησε η μία από τις τέσσερις γυναίκες που τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς στο Πρωτοδικείο. «Άκουσα δύο κρότους σαν πυροβολισμούς και μύρισε μπαρούτι», περιγράφει συγκλονισμένη η γραμματέας του Πρωτοδικείου.

«Εκείνη την ώρα δεν κατάλαβα από πού έρχονταν. Άκουσα τη συνάδελφο που φώναζε και έπεσε κάτω. Σηκώθηκα για να φύγω και είδα μια αντρική φιγούρα που κρατούσε ένα όπλο σαν καραμπίνα προς το πάτωμα. Τότε έστριψα και μπήκα στον φωταγωγό και από εκεί βγήκα έξω», τονίζει.

«Έξω είδα ότι αιμορραγούσα πολύ από το αριστερό μου πόδι. Ήρθε το ΕΚΑΒ και μου είπαν ότι έχω θραύσματα από σκάγια στο πόδι μου», αναφέρει.

