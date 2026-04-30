Συνάντηση ΕΑΥΘ με τον δήμαρχο Παύλου Μελά – Αίτημα συνεργασίας για δημιουργία παιδικού σταθμού και ΚΔΑΠ στη δυτική Θεσσαλονίκη

Το Προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε συνάντηση με τον Δήμαρχο Παύλου Μελά, κ. Δημήτριο Ασλανίδη.

Στη συνάντηση παρευρέθηκε επίσης το μέλος της Ένωσης και Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας & Αστικής Ανθεκτικότητας του Δήμου Παύλου Μελά, κ. Σταύρος Φέτκος.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει το αστυνομικό προσωπικό, με ιδιαίτερη έμφαση στις σοβαρές ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνικό εξοπλισμό, ιδίως στα Αστυνομικά Τμήματα και στα Τμήματα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, τα οποία αποτελούν βασικό πυλώνα της αστυνόμευσης σε κάθε δήμο.

Επιπλέον, η Ένωση εξέφρασε τη βούλησή της για την εξεύρεση κατάλληλου κτηρίου στη δυτική Θεσσαλονίκη, με σκοπό τη δημιουργία παιδικού σταθμού και Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), προς όφελος των οικογενειών των συναδέλφων.

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος εξέφρασε την αμέριστη στήριξή του στο έργο του αστυνομικού προσωπικού, τονίζοντας την αναγκαιότητα ενίσχυσης των περιπολιών, οι οποίες συμβάλλουν ουσιαστικά στην πρόληψη και την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας.

Όσον αφορά τη δημιουργία παιδικού σταθμού και ΚΔΑΠ στη δυτική Θεσσαλονίκη, ο Δήμαρχος συνεχάρη την Ένωση για την κοινωνική της ευαισθησία και προσφορά. Πρόσθεσε επίσης πως είναι θετικός στην προοπτική ανεύρεσης χώρου για την συγκεκριμένη πρωτοβουλία.

Τέλος, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας τους, με την ανάληψη κοινών δράσεων κοινωνικού χαρακτήρα.