Θεσσαλονίκη: Κυκλοφοριακό χάος σε Περιφερειακό και κέντρο – Ουρές χιλιομέτρων υπό βροχή
Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Κυκλοφοριακό χάος επικρατεί το απόγευμα της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη, λόγω και της έντονης βροχόπτωσης που πλήττει την πόλη.
Ο Περιφερειακός αλλά και όλοι οι βασικοί οδικοί άξονες στο κέντρο βρίσκονται στο “κόκκινο”, με μεγάλες καθυστερήσεις και ουρές χιλιομέτρων.
Ειδικότερα, όπως μπορείτε να δείτε και στον χάρτη στον περιφερειακό η κίνηση και στα δύο ρεύματα είναι ιδιαίτερα αυξημένη ενώ κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στη Βασιλίσσης Όλγας, στην Λεωφόρο Καραμανλή, στην Εγνατία, Τσιμισκή αλλά και στη Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη.
- Φρίκη στη Βραζιλία: Μητέρα και πατριός έθαψαν ζωντανή 5χρονη – Της είχαν φράξει την αναπνοή με χώμα
- Στην Ελλάδα αποβιβάζονται οι 175 ακτιβιστές μετά το ρεσάλτο σε στολίσκο που πήγαινε στη Γάζα – “Την ευχαριστούμε” λέει το Ισραήλ
- Συνάντηση ΕΑΥΘ με τον δήμαρχο Παύλου Μελά – Αίτημα συνεργασίας για δημιουργία παιδικού σταθμού και ΚΔΑΠ στη δυτική Θεσσαλονίκη