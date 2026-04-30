Θεσσαλονίκη: Κυκλοφοριακό χάος σε Περιφερειακό και κέντρο – Ουρές χιλιομέτρων υπό βροχή

Κυκλοφοριακό χάος επικρατεί το απόγευμα της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη, λόγω και της έντονης βροχόπτωσης που πλήττει την πόλη.

Ο Περιφερειακός αλλά και όλοι οι βασικοί οδικοί άξονες στο κέντρο βρίσκονται στο “κόκκινο”, με μεγάλες καθυστερήσεις και ουρές χιλιομέτρων.

Ειδικότερα, όπως μπορείτε να δείτε και στον χάρτη στον περιφερειακό η κίνηση και στα δύο ρεύματα είναι ιδιαίτερα αυξημένη ενώ κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στη Βασιλίσσης Όλγας, στην Λεωφόρο Καραμανλή, στην Εγνατία, Τσιμισκή αλλά και στη Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη.