Φειδίας Παναγιώτου: Ντύθηκε γαμπρός ο Κύπριος ευρωβουλευτής και παντρεύτηκε την αγαπημένη του Στυλιάνα Αβερκίου

Ο Φειδίας Παναγιώτου και η Στυλιάνα Αβερκίου ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου, γράφοντας το καλύτερο happy end στον δεσμό τους. Η ομορφότερη ημέρα της ζωής τους ήταν η Πέμπτη (30.04.2026), καθώς παντρεύτηκαν στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό.

Ο Κύπριος ευρωβουλευτής και youtuber επέλεξε να φορέσει ένα κομψό κοστούμι μαύρου χρώματος με ουρά, που παρέπεμπει σε μεσαιωνικό στιλ, ενώ η όμορφη νύφη επέλεξε ένα ρομαντικό νυφικό και πέπλο με δαντέλα. Ο Φειδίας Παναγιώτου και η Στυλιάνα Αβερκίου έκαναν ανοιχτό γάμο.

Οι καλεσμένοι του ζευγαριού ήταν περίπου 800, σύμφωνα με το tlife.gr, ενώ την προηγούμενη ημέρα, ο ευρωβουλευτής και η πρώην παίκτρια του Big Brother, έκαναν give away 50 προσκλητήρια του γάμου τους.

Επίσης, οι φίλοι του ζευγαριού έχουν δημοσιεύσει στα social media πολλά βίντεο από τη στιγμή που το ζευγάρι έφτασε στην εκκλησία.

Φειδίας Παναγιώτου

Νωρίτερα, ο Φειδίας Παναγιώτου τήρησε το παραδοσιακό έθιμο των αλλαμάτων, τα οποία πραγματοποιήθηκαν σε γνωστό ξενοδοχείο της πόλης, προσθέτοντας έναν ιδιαίτερο εορταστικό τόνο πριν από την τελετή.

Μερικές μέρες νωρίτερα, το ζευγάρι, με βίντεο στα social media είχε καλέσει αυτούς που θα στείλουν αίτηση να αναφέρουν τους λόγους που θέλουν να πάνε στον γάμο τους, κι αυτοί θα αποφάσιζαν ποιοι είναι οι 50 τυχεροί που θα έπαιρναν το πολυπόθητο προσκλητήριο.

Στυλιάνα Αβερκίου Φειδίας Παναγιώτου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Προφυλακιστέος ο 89χρονος πιστολέρο για τους πυροβολισμούς σε ΕΦΚΑ και Εφετείο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το 2027 ξανά στην Εθνική μπάσκετ – Όπου παίζει ο αδερφός μου θέλω να κερδίζει

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

Λιβύη: Επτά άνθρωποι διασώθηκαν – 17 πτώματα ανασύρθηκαν από πλεούμενο

MEDIA NEWS 10 ώρες πριν

Νάνσυ Νικολαΐδου σε Φαίη Σκορδά: Παντρεύονται οι πρωθιέρειες;

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 21 ώρες πριν

Χίος: Η πορεία των αντιδιαβρωτικών και μικρών αντιπλημμυρικών έργων στις καμένες εκτάσεις

LIFESTYLE 7 ώρες πριν

Γιάννης Ξανθούλης για το βιβλίο που έγραψε για τη Μαρινέλλα: Θα μπορούσε να είναι οδηγός μαγειρικής, ατελείωτα μεσημέρια τρώγαμε και τα λέγαμε