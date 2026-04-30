MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λιβανός για προανακριτική ΠΑΣΟΚ: Μικροπολιτική σκοπιμότητα – Άδικη και ανυπόστατη η εμπλοκή μου

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σε «μικροπολιτική σκοπιμότητα» αποδίδει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής σε βάρος του ο Σπήλιος Λιβανός, με ανάρτησή του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την κατάθεσή της.

Όπως αναφέρει, υπήρξε ο ίδιος που ανέδειξε το «διαχρονικό σκάνδαλο» του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021 και επιχείρησε να το περιορίσει, τονίζοντας ότι η εμπλοκή του ονόματός του είναι «άδικη και ανυπόστατη».

Παράλληλα, εκφράζει τη βεβαιότητα ότι τα στοιχεία που θα παρουσιάσει στη Βουλή και στην ελληνική κοινωνία θα ανατρέψουν, όπως υποστηρίζει, την πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ.

Η ανάρτηση του Σπήλιου Λιβανού:

“Πριν από λίγο το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής εναντίον μου. Παρότι εγώ ήμουν αυτός που ανέδειξε το διαχρονικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021.

Παρότι εγώ ήμουν αυτός που αγωνίστηκε να το περιορίσει.

Αλλά δυστυχώς για το σημερινό ΠΑΣΟΚ, η μικροπολιτική σκοπιμότητα υπερισχύει της αλήθειας.

Όσοι έχουν ασχοληθεί έστω και λίγο με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, γνωρίζουν πόσο άδικη και ανυπόστατη είναι η εμπλοκή του ονόματός μου σε αυτή.

Είμαι βέβαιος ότι οι πληροφορίες που θα παράσχω στη Βουλή και στην Ελληνική κοινωνία, θα ανατρέψουν αυτή την ανεύθυνη πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ”.

