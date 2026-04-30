Προφυλακιστέος ο 89χρονος πιστολέρο ‑ Θέλει να αποζημιώσει με 2.000 ευρώ κάθε τραυματία

Τον δρόμο για τις φυλακές πήρε ο 89χρονος ο οποίος το πρωί της Τρίτης άνοιξε πυρ στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στο Εφετείο, επί της οδού Λουκάρεως στο κέντρο της Αθήνας, τραυματίζοντας συνολικά πέντε άτομα.

Όπως μεταδίδει το protothema.gr, ο 89χρονος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος μετά την σημερινή απολογία του στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Να σημειωθεί ότι ο συνήγορος του 89χρονου υπέβαλε αίτημα ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης και ζήτησε να κρατηθεί ο εντολέας του σε ψυχιατρικό ίδρυμα.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, Βασίλη Νουλέζα, ο 89χρονος ζήτησε συγγνώμη γι’ αυτό που έγινε και είναι αποφασισμένος να αποζημιώσει με 2.000 ευρώ κάθε έναν από τους πέντε τραυματίες για τη νοσηλεία και αποθεραπεία τους.

Ο 89χρονος παρότι υπερήλικας θα κρατηθεί σε πτέρυγα του Κορυδαλλού και όχι στο παραπλήσιο ψυχιατρικό κατάστημα τουλάχιστον έως την ολοκληρωση του ψυχιατρικού πορίσματος. Σύμφωνα με τον κ. Νουλέζα, ζήτησε ο ίδιος να μην τύχει καμίας ιδιαίτερης ποινικής μεταχείρισης.

Νωρίτερα, ο ηλικιωμένος φτάνοντας στα δικαστήρια χαιρέτισε δημοσιογράφους και οπερατέρ και εν συνεχεία οδηγήθηκε στο ανακριτικό γραφείο προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τα κακουργήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή, της διακεκριμένης περίπτωσης παράνομης οπλοφορίας εντός δικαστικού καταστήματος και της διακεκριμένης περίπτωση παράνομης οπλοφορίας με πυροβόλο όπλο.

Ακόμη ο 89χρονος απολογήθηκε και για τα πλημμελήματα της κατ’ εξακολούθησης παραμονής οπλοφορίας όπλου για θήρα, της κατ’ εξακολούθησης παράνομης κατοχής πυρομαχικών και φυσιγγίων, της παράνομης κατοχής όπλων, της διατάραξης της λειτουργίας της υπηρεσίας κατ΄ εξακολούθηση και της απειλής διάπραξης εγκλημάτων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 18 ώρες πριν

Αυτά είναι τα πέντε πράγματα που πρέπει να κάνεις πριν γυρίσεις το κλειδί στο αυτοκίνητο – Γιατί είναι σημαντικά

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Melania Trump: Το μενού που επέλεξε για τον Κάρολο και την Camilla

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Ανάβυσσος: Αιματηρό επεισόδιο μεταξύ αλλοδαπών: Στο νοσοκομείο ο ένας με τραύμα από μαχαίρι στην κοιλιά

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Ανοίγει νέο κεφάλαιο στα Στενά του Ορμούζ μετά την ντροπιαστική αποτυχία των ΗΠΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

ΣΥΡΙΖΑ για δηλώσεις Ντάισελμπλουμ: “Θα ακούσουμε μισή λέξη αυτοκριτικής από τους τότε κυβερνώντες;”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Ο Βάλτερ Ματσάρι στη Θεσσαλονίκη για τον Ηρακλή