MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Λεωφορείο με 4 επιβάτες έπεσε στον Σηκουάνα: Στο τιμόνι βρισκόταν εκπαιδευόμενος οδηγός – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Ένα λεωφορείο που μετέφερε επιβάτες κατέληξε στον ποταμό Σηκουάνα στη Γαλλία το πρωί της Πέμπτης, μετά από λάθος χειρισμό οδηγού υπό εκπαίδευση, σύμφωνα με πληροφορίες.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 9:30 π.μ. τοπική ώρα στη γέφυρα Draveil, κοντά στο Quai Jean-Pierre Timbaud. Το λεωφορείο συγκρούστηκε με σταθμευμένο όχημα, το οποίο επίσης κατέληξε στο ποτάμι. Σύμφωνα με τις αναφορές, κανείς δεν βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο.

Στο λεωφορείο επέβαιναν τέσσερα άτομα, ο οδηγός, ένας εκπαιδευτής και δύο επιβάτες. Άμεσα κινητοποιήθηκαν σωστικά συνεργεία, με δύτες να επιχειρούν στο σημείο, καθώς το όχημα βυθιζόταν γρήγορα. Και οι τέσσερις επιβαίνοντες ανασύρθηκαν με ασφάλεια, χωρίς να υπάρξουν εγκλωβισμένοι.

Εικόνες από το σημείο έδειχναν το λεωφορείο πλήρως βυθισμένο, ενώ το αυτοκίνητο επέπλεε σε μικρή απόσταση. Οι δύτες πραγματοποίησαν έλεγχο τόσο στο λεωφορείο όσο και στο όχημα, επιβεβαιώνοντας ότι δεν υπήρχαν άλλα άτομα παγιδευμένα.

Η δήμαρχος της Juvisy, Λαμία Μπεσαρσά Ρεντά, δήλωσε «συγκλονισμένη» από το συμβάν. Όπως ανέφερε, «το λεωφορείο έφευγε από τον σταθμό όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο», προσθέτοντας ότι πρόκειται για «τη χειρότερη μέρα της ζωής της».

Σηκουάνα

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

