ΥΠΕΞ: Αναλάβαμε για ανθρωπιστικούς λόγους να υποδεχθούμε στο έδαφός μας τους επιβαίνοντες του στολίσκου

Σε επαφές για την επιστροφή του στολίσκου που ταξίδεψε για τη Γάζα, πριν ανακόψει τη πορεία του το Ισραήλ, βρίσκεται το υπουργείο Εξωτερικών.

Με αφορμή την σημερινή επιχείρηση που έγινε σε διεθνή ύδατα, ανοιχτά της Κρήτης, το ΥΠΕΞ κάλεσε σε «αυτοσυγκράτηση» και «καθολικό σεβασμό του διεθνούς δικαίου», επισημαίνοντας πως οι ελληνικές αρχές είναι σε επαφές με το Ισραήλ για την ασφαλή επιστροφή του στολίσκου στην Ελλάδα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με τον στολίσκο «Global Sumud Flotilla»

«Με αφορμή την ισραηλινή επιχείρηση σε σκάφη του Global Sumud Flotilla σε διεθνή ύδατα, ανοιχτά της Κρήτης, καλούμε σε αυτοσυγκράτηση και καθολικό σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, περιλαμβανομένων του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου.

»Η Ελλάδα ως παράγων σταθερότητας στην περιοχή, με γνώμονα το διεθνές δίκαιο και για λόγους ανθρωπιστικούς, ζήτησε από το Ισραήλ να αποσύρει τα σκάφη του από την περιοχή και προσέφερε τις καλές της υπηρεσίες αναλαμβάνοντας να υποδεχθεί στο έδαφός της τους επιβαίνοντες και να μεριμνήσει για την ασφαλή επιστροφή τους στις χώρες τους.

»Οι ελληνικές αρχές βρίσκονται σε συνεννόηση με τις αρχές του Ισραήλ σχετικά με το ζήτημα της ασφαλούς αποβίβασης στην Ελλάδα. Κλιμάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών μεταβαίνει στο σημείο άφιξης για τον συντονισμό των ενεργειών όλων των συναρμόδιων ελληνικών αρχών και τη συνεργασία με τις ξένες προξενικές αρχές, οι οποίες ενημερώνονται προσηκόντως για τις δικές τους ενέργειες».

