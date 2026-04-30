Φωτιά σε εργοστάσιο στη Βοιωτία – Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης (30/04/2026) στην Πυροσβεστική έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε εκκοκκιστήριο βάμβακος στη Βοιωτία.

Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για τη φωτιά στις 18.45 και ισχυρές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στο σημείο του εργοστασίου στη Βοιωτία.

Συγκεκριμένα, επιχειρούν 16 πυροσβέστες με 8 οχήματα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Η φωτιά εκδηλώθηκε εντός του χώρου του εργοστασίου, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή εγκλωβισμένους.