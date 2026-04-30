Μαρινάκης: Επιπόλαιη η πρόταση Ανδρουλάκη για τετραήμερη εργασία, οδηγεί σε κλείσιμο επιχειρήσεων και ανεργία

Σφοδρή κριτική άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην πρόταση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη για τετραήμερη εργασία, χαρακτηρίζοντάς τη «επιπόλαιη, πρόχειρη και λαϊκίστικη».

Όπως ανέφερε, η πρόταση, αν εφαρμοστεί με τον τρόπο που διατυπώθηκε, οδηγεί με «μαθηματική βεβαιότητα» σε κλείσιμο επιχειρήσεων, αύξηση της ανεργίας, περαιτέρω άνοδο των τιμών για τους πολίτες.

Ο κ. Μαρινάκης επισήμανε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη θεσπίσει τη προαιρετική τετραήμερη εργασία, κατόπιν συμφωνίας εργοδότη και εργαζομένων, με συγκεκριμένα κριτήρια, περιορισμούς και δικλίδες ασφαλείας, μια ρύθμιση που, όπως τόνισε, το ΠΑΣΟΚ δεν είχε ψηφίσει. Αντίθετα, υποστήριξε ότι η πρόταση Ανδρουλάκη παρουσιάστηκε χωρίς επαρκή ανάλυση των επιπτώσεων στην πραγματική οικονομία.

Ανέφερε επίσης ότι οπερίπυο το 95% των ελληνικών επιχειρήσεων απασχολούν έως εννέα εργαζομένους.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, σε τέτοιου μεγέθους επιχειρήσεις η υποχρεωτική τετραήμερη εργασία θα δημιουργούσε σοβαρά λειτουργικά προβλήματα, καθώς οι εργοδότες θα αναγκάζονταν να προσλάβουν επιπλέον προσωπικό, σε μια περίοδο που όπως είπε, η αγορά ήδη πάσχει από έλλειψη εργαζομένων.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι πέρα από το μισθολογικό κόστος, θα αυξανόταν και το μη μισθολογικό κόστος, το οποίο, παρά τις μειώσεις που έχουν ήδη γίνει, παραμένει βασικό αίτημα των επιχειρήσεων για περαιτέρω ελάφρυνση. Αν το πρόσθετο αυτό κόστος δεν μπορούσε να απορροφηθεί, προειδοποίησε ότι θα μετακυλιόταν αναπόφευκτα στους καταναλωτές, εντείνοντας το πρόβλημα της ακρίβειας.

Καταλήγοντας, ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη πρόταση έγινε «για λόγους εντυπώσεων» και χωρίς ουσιαστική επαφή με την καθημερινότητα των μικρών επιχειρήσεων, τονίζοντας ότι μια τέτοια πολιτική, αν εφαρμοζόταν όπως περιγράφηκε, θα «τίναζε στον αέρα» την ελληνική αγορά εργασίας.