Θεσσαλονίκη: Καλλιτέχνες του δρόμου καλούνται να δημιουργήσουν έργα για την πόλη, που θα τοποθετηθούν στη Ν. Παραλία

Τη δική τους ερμηνεία για την πόλη της Θεσσαλονίκης και τις λιγότερο ορατές πτυχές της, καλούνται να δώσουν -μέσα από τα έργα τους, καλλιτέχνες του δρόμου. Οι «Αόρατες διαδρομές» είναι ο τίτλος της φετινής διοργάνωσης του Mataroa Street Contest, που επιστρέφει για τρίτη χρονιά, απευθυνόμενο σε graffiti και street artists, ανεξαρτήτως στυλ και ύφους, με επίκεντρο όσα συνθέτουν την καθημερινότητα της πόλης, αλλά συχνά περνούν απαρατήρητα.

Η Πολιτιστική Εταιρεία, μέσω του MATAROA Project, έχει απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής, με τους ενδιαφερόμενους να καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα και να υποβάλλουν δείγμα από το portfolio τους, καθώς και μια σύντομη περιγραφή ή οπτική αποτύπωση της πρότασής τους.

Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν από ειδική επιτροπή, με στόχο την επιλογή δέκα καλλιτεχνών, οι οποίοι θα υλοποιήσουν τα έργα τους σε επιφάνειες διαστάσεων 2×3 μέτρων. Οι κατασκευές θα τοποθετηθούν στο Πάρκο Μεσογείου, στη Νέα Παραλία.

Κάθε δημιουργός θα λάβει αμοιβή 500 ευρώ, ενώ το κόστος των υλικών θα καλυφθεί από τη διοργάνωση. Τα έργα θα παραμείνουν στον δημόσιο χώρο για έναν χρόνο και θα προβληθούν μέσα από τα κανάλια και τις πλατφόρμες της Πολιτιστικής Εταιρείας και του MATAROA Project.

Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από τον street artist APSET ως σύμβουλο δράσης, τον εικαστικό και graffiti artist Κωστή Δαμουλάκη, τη διευθύντρια του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης MoMus Θούλη Μισιρλόγλου, τον αρχιτέκτονα και διδάκτορα Θεωρίας της Τέχνης του ΑΠΘ Ορέστη Πάγκαλο, τη γενική διευθύντρια της Πολιτιστικής Εταιρείας Βίκη Παπαδημητρίου και τον αντιπρόεδρο του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Νέας Παραλίας» Bernard Cuomo.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026, ενώ τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις αρχές Ιουλίου. Η υλοποίηση των έργων έχει προγραμματιστεί για το διάστημα 10 έως 13 Σεπτεμβρίου 2026.

