Fuel Pass: Τελευταία ευκαιρία σήμερα για αιτήσεις – Πώς θα πάρετε έως 60 ευρώ για καύσιμα

Αντίστροφη μέτρηση για όσους δεν έχουν καταθέσει αίτηση για το fuel pass, καθώς η σχετική πλατφόρμα θα κλείσει σήμερα Πέμπτη 30 Απριλίου. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού του Α.Φ.Μ. τους.

Στις αιτήσειςι τίθεται θέμα εισοδηματικών κριτηρίων για τη λήψη του, με το ύψος της επιδότησης να ξεκινά από τα 25€ και να φτάνει ακόμα και τα 60.

Παίζει ρόλο η κατηγορία του οχήματος εάν μιλάμε για επιβατηγό Ι.Χ., μοτοσικλέτα, μοτοποδήλατο, που πρέπει να βρίσκεται σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην οφείλει τέλη κυκλοφορίας.

Την ίδια στιγμή λαμβάνεται υπόψιν ο τόπος κατοικίας, αν πρόκειται για περιοχή της ηπειρωτικής χώρας ή της νησιωτικής, καθώς και το πώς θα επιλέξουν να λάβουν το δικαιωμένο ποσό οι πολίτες.

Δηλαδή σε ήδη ενεργό τραπεζικό λογαριασμό ή μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, που μάλιστα μπορεί να χρησιμοποιείται και για μετακινήσεις με μέσα μαζικής μεταφοράς, ενώ μέχρι το τέλος του Ιουλίου, οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση του voucher.