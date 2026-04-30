Fuel Pass: Τελευταία ευκαιρία σήμερα για αιτήσεις – Πώς θα πάρετε έως 60 ευρώ για καύσιμα

THESTIVAL TEAM

Αντίστροφη μέτρηση για όσους δεν έχουν καταθέσει αίτηση για το fuel pass, καθώς η σχετική πλατφόρμα θα κλείσει σήμερα Πέμπτη 30 Απριλίου. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού του Α.Φ.Μ. τους.

Στις αιτήσειςι τίθεται θέμα εισοδηματικών κριτηρίων για τη λήψη του, με το ύψος της επιδότησης να ξεκινά από τα 25€ και να φτάνει ακόμα και τα 60.

Παίζει ρόλο η κατηγορία του οχήματος εάν μιλάμε για επιβατηγό Ι.Χ., μοτοσικλέτα, μοτοποδήλατο, που πρέπει να βρίσκεται σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην οφείλει τέλη κυκλοφορίας.

Την ίδια στιγμή λαμβάνεται υπόψιν ο τόπος κατοικίας, αν πρόκειται για περιοχή της ηπειρωτικής χώρας ή της νησιωτικής, καθώς και το πώς θα επιλέξουν να λάβουν το δικαιωμένο ποσό οι πολίτες.

Δηλαδή σε ήδη ενεργό τραπεζικό λογαριασμό ή μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, που μάλιστα μπορεί να χρησιμοποιείται και για μετακινήσεις με μέσα μαζικής μεταφοράς, ενώ μέχρι το τέλος του Ιουλίου, οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση του voucher.

fuel pass

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Πρόεδρος Μπιλμπάο: “Οι 550 ΠΑΟΚτσήδες μπορούν να επισκιάσουν τους οπαδούς μας!”

ΚΑΙΡΟΣ 1 ώρα πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 13 ώρες πριν

ΟΣΕΘ: Προχωρά σε νομικές διαδικασίες κατά παντός υπευθύνου για τις ηλεκτρονικές απάτες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για 20χρονο που πετάει αντικείμενα στον δρόμο από μπαλκόνι – Δείτε βίντεο

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Ακύλας: Ήμουν ένα παιδί από τις Σέρρες χωρίς καμία γνωριμία ή πορτοφόλι και κατάφερα αυτό που κάνω

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 3 ώρες πριν

H παράσταση “Επτά ημέρες από τη ζωή του Σιμόν Λαμπρός – αν η ζωή του σας ενδιαφέρει” και σήμερα στο Θέατρο Τεχνών