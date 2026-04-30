Επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη η μεγάλη έκθεση με τα κρητικά προϊόντα – Πού και πότε θα γίνει

Επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη η μεγάλη γαστρονομική και πολιτιστική έκθεση “Κρήτη: Η μεγάλη Συνάντηση – Τοπικά Προϊόντα & Γεύσεις Ελλάδας”.

Η μεγάλη έκθεση δίνει και φέτος ραντεβού με τους Θεσσαλονικείς για εννέα ημέρες, από τις 2 έως τις 10 Μαΐου 2026, στον υπαίθριο χώρο της Δ.Ε.Θ. – Τόξο ΧΑΝΘ.

Όπως αναφέρουν οι διοργανωτές στην ανακοίνωσή τους, «ζήσε από κοντά την αυθεντική κρητική φιλοξενία. Δοκίμασε και προμηθεύσου εκλεκτά παραδοσιακά εδέσματα που δε θα βρεις στα ράφια των supermarket! Γνώρισε δεκάδες παραγωγούς και οικογενειακές επιχειρήσεις από την Κρήτη, καθώς κι από άλλες περιοχές της Ελλάδας! Ένα μεγάλο γαστρονομικό και πολιτιστικό αντάμωμα που δεν πρέπει να χάσεις! Με πλούσιες εκδηλώσεις για όλη την οικογένεια! Φιλοξενούμε πολιτιστικούς συλλόγους, παραδοσιακά χορευτικά συγκροτήματα, Chefs & σχολές μαγειρικής».

Τι θα βρείτε στην έκθεση:

Ελαιόλαδο & ελιές

Τυροκομικά προϊόντα

Καπνιστά κρέατα, απάκι, λουκάνικα,

Μέλι & προϊόντα κυψέλης

Ρακή, ρακόμελο, λικέρ, κρασί

Παξιμάδια, καλιτσούνια, πίτες, λουκουμάδες

Μαρμελάδες, πραλίνες & γλυκά του κουταλιού

…Και πολλά ακόμη καλούδια υψηλής διατροφικής αξίας και Α’ ποιότητας!

Ωράριο: 10:00-21:00 Είσοδος Ελεύθερη