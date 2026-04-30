Παπασταύρου σε Φάμελλο: Μιλάτε εσείς για κράτος δικαίου, για εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης εναντίον πολιτικών αντιπάλων;

Σφοδρή αντιπαράθεση σημειώθηκε στη Βουλή μεταξύ του Σταύρου Παπασταύρου και Σωκράτη Φάμελλου, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με τον υπουργό Ενέργειας να κάνει λόγο για «αιδώ» και τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να μιλά για «μέγα σκάνδαλο στην ενέργεια».

«Σοβαρά τώρα; Μιλάτε εσείς σε εμένα για κράτος δικαίου, για εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης εναντίον πολιτικών αντιπάλων, για σχεδιασμούς από το Μαξίμου εναντίον αντιπάλων; Μιλάτε εσείς σε εμένα. Τα πέντε χρόνια που μου αφαιρέσατε από τη ζωή, έγιναν τυχαία; Τη δικαστική συνδρομή που παράπεσε από τη δικογραφία και ξαφνικά βρέθηκε, τυχαία έγινε;» είπε ο κ. Παπασταύρου για να καταλήξει: «Αιδώς, κύριοι της αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ. Αιδώς».

Απαντώντας για τις αιτιάσεις για τα θέματα ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου ανέφερε ότι το 2019, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε «την ακριβότερη χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Η Ευρώπη είχε 45-46 και εσείς είχατε 63. Σήμερα που μιλάμε, το 2026, ο μέσος όρος της Ευρώπης είναι 100 και εμείς 95», ενώ έχουν αλλάξει οι αριθμοί και στην παραγωγή ενέργειας. «Η χώρα μας, επί ΣΥΡΙΖΑ, είχε 6,3 γιγαβάτ από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τώρα έχουμε 18. Και από αυτά τα 18, τα 9,2 είναι στο ΔΕΔΔΗΕ. Που σημαίνει σε μεσαία και χαμηλή τάση. Που σημαίνει, 80.000-90.000 μικρομεσαίοι παραγωγοί. Αυτό είναι ενεργειακή δημοκρατία», τόνισε, προσθέτοντας ότι μέσα σε έναν χρόνο έχουν προστεθεί 3 γιγαβάτ από ΑΠΕ. «Σε ένα χρόνο, μπήκε το 50% που είχε βάλει ο ΣΥΡΙΖΑ», πρόσθεσε, υπενθυμίζοντας ότι επί ΣΥΡΙΖΑ ο λιγνίτης είχε μειωθεί κατά 50%.

Παράλληλα, απαντώντας στις αιτιάσεις του κ. Φάμελλου για την προστασία της δημόσιας περιουσίας, παρέπεμψε σε απόφαση που είχε υπογράψει το 2018 ο τότε υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ Ευκλείδης Τσακαλώτος, με την οποία μεταβιβάστηκαν στο Υπερταμείο 10.119 κρατικές ιδιοκτησίες, ανάμεσά τους μνημεία, όπως η Κνωσός, οι βασιλικοί τάφοι της Βεργίνας, ο αρχαιολογικός χώρος της Ελευσίνας. Και μόνο όταν αντέδρασαν οι αρχαιολόγοι τα επέστρεψαν πίσω οι “προστάτες δημόσιας περιουσίας”», είπε, προσθέτοντας: «Επί ΣΥΡΙΖΑ η Κνωσός πήγε στον έλεγχο του Τόμσεν. Και επί Μητσοτάκη έχει πάει στην ΟΥΝΕΣΚΟ. Και έχει ανακηρυχθεί μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς».



Φάμελλος: Από το 2019 έχουμε μέγα σκάνδαλο στην ενέργεια

Στην ομιλία του, ο κ. Φάμελλος κατήγγειλε ότι «από το 2019 έχουμε ένα μέγα σκάνδαλο στην ενέργεια, που έχει πολλαπλασιάσει το κόστος ρεύματος και καυσίμων και έχει ταΐσει με άδικα υπερκέρδη τη ΔΕΗ, τα διυλιστήρια και τα γαλάζια παιδιά του κυρίου Στάσση».

Κατηγορώντας την κυβέρνηση για βεβιασμένη απολιγνιτοποίηση, χωρίς σχέδιο ενεργειακής ασφάλειας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε: «Πράγματι, η ΔΕΗ σήμερα παρουσιάζει κέρδη, αλλά αυτά τα κλέβει από την κοινωνία. Και με τα κέρδη της ΔΕΗ δεν μπορούν οι πολίτες να πληρώσουν τους λογαριασμούς ρεύματος Και στη λιανική οι καταναλωτές πληρώνουν περίεργες προσαυξήσεις με αποτέλεσμα το κόστος ρεύματος να είναι διπλάσιο από το 2019. Μιλάμε για καθαρή κλοπή».

Παράλληλα, εγκάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και την κυβέρνηση για το κράτος δικαίου και την υπόθεση των υποκλοπών. «Είναι ενας κρυπτόμενος και εκβιαζόμενος πρωθυπουργός, ενορχηστρωτής των σκανδάλων. Που θα έπρεπε να παραιτηθεί από την πρώτη στιγμή, αλλά δεν έχει την ελάχιστη δημοκρατική ευθιξία».