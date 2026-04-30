Ο Σωτήρης Καλυβάτσης για ενδεχόμενο reunion των ΑΜΑΝ: “Γιατί όχι;”

Mία νέα τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε ο Σωτήρης Καλυβάτσης και αναφέρθηκε στα χρόνια του «ΑΜΑΝ» και αποκάλυψε αν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστεί ξανά με τον Αντώνη Κανάκη, αναβιώνοντας τη θρυλική εκπομπή.

Ο γνωστός κωμικός ηθοποιός ήταν καλεσμένος την Πέμπτη (30.04.2026) στην εκπομπή «Buongiorno» και είπε πολλές ενδιαφέρουσες ιστορίες από τη ζωή του. Μεταξύ άλλων, ο Σωτήρης Καλυβάτσης αποκάλυψε ότι η πρώτη του δουλειά ήταν σε έναν οίκο μόδας, ενώ μίλησε και για το ξεκίνημα της συνεργασίας του με τον Αντώνη Κανάκη στο «Κομφούζιο».

«Tην επιβράβευση αυτή την εισπράττω από τον Οκτώβριο που ξεκινήσαμε, έτσι κι αλλιώς, σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή όπου πήγα, πραγματικά, ήταν και το θέατρο γεμάτο και οι άνθρωποι φεύγανε με τα χαμόγελα και λίγο πιο αγκαλιασμένοι από ό,τι μπαίνουνε, όπου υπήρχαν ζευγάρια! Εγώ είπα αυτή η παράσταση έτσι όπως έχει γίνει, συμβάλλει και στη λύση του προβλήματος της υπογεννητικότητας. Η αποδοχή του κόσμου είναι η βασική αμοιβή για μένα», δήλωσε αρχικά ο γνωστός ηθοποιός για την παράσταση «Caveman» που πρωταγωνιστεί.

«Κοίταξε, επειδή παιδευόμαστε με το θέατρο, πάντα όταν είναι πετυχημένη μία παράσταση, είναι πολύ ωραίο… Αυτό το έργο είναι και προσωπικό στοίχημα γιατί κάνω και πρώτη φορά μονόλογο», πρόσθεσε ο Σωτήρης Καλυβάτσης.

«Τώρα πια δεν αμφισβητώ το ταλέντο μου. Ανθρώπινο είναι και το παθαίνουμε, ειδικά οι ηθοποιοί, τρως σφαλιάρα και λες “τώρα γιατί δεν χτυπάει το τηλέφωνο; Γιατί δεν αυτό; Μήπως αυτό; Κάτι δεν κάνω καλά; Φταίω εγώ;”. Αλλά και με τα χρόνια, έχουμε περάσει πολλά πράγματα… Πλέον έχω το μυαλό μου, το κουρδίζω», παραδέχτηκε ακόμα.

Επίσης, ο Σωτήρης Καλυβάτσης ξεκαθάρισε: «Βασικά πάντα λέω ότι επειδή μου λένε “κάνεις καριέρα” στην τηλεόραση, στην ηθοποιία”. Δεν κάνω καριέρα πουθενά. Εγώ το βλέπω διαφορετικά. Δηλαδή, μπορεί ας πούμε αυτή τη στιγμή να γίνει μια πρόταση να κάνω κάτι στην τηλεόραση. Αυτό που πάντα κάνω, αν πω “ναι”, είναι να μπαίνω ψυχή τε και σώματι εκεί. Είμαι αφιερωμένος! Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να κάνω κάτι μόνο για τα φράγκα, διεκπεραιωτικά… Παλαιότερα έχω κάνει και πολλές δουλειές! Κατασκηνώσεις και στη ΧΑΝΘ και η πρώτη πρώτη δουλειά ήτανε σε έναν οίκο μόδας, σε μια φίλη της μαμάς μου… Έκανα εξωτερικές δουλειές».

Μιλώντας για το ξεκίνημά του στην τηλεόραση και τη συνεργασία του με τον Αντώνη Κανάκη, ο Σωτήρης Καλυβάτσης.

«Την πρώτη χρονιά δεν ήμουν στο “Κομφούζιο”, μπήκε μετά στην πορεία, επειδή ήταν καθημερινή εκπομπή, πήγαινα κάθε Παρασκευή που ήταν η Fun Day, και ενσωματώθηκα στο σύστημα. Έτσι ξεκίνησε, δούλευα και στη ΧΑΝΘ, και κάθε Παρασκευή πήγαινα από ‘κει… Και βέβαια όχι για πολύ, για ένα χρόνο, γιατί μετά δεν μπορούσαν να συνδυαστούνε όλα», είπε ακόμα.

Παράλληλα, ο Σωτήρης Καλυβάτσης μίλησε για τα θρυλικά σκετσάκια των ΑΜΑΝ και κλήθηκε να απαντήσει αν υπάρχει η σκέψη και η συζήτηση να γίνει ένα reunion, όπως αυτό που έγινε με τα «Φιλαράκια».

«Δεν έχει γίνει συζήτηση, δεν έχουμε καμία επαφή. Εντάξει απλά… μετά συνεχίζουν όλοι τις ζωές τους. Γιατί όχι; Αλλά, έχουμε ακόμα, πιστεύω λίγο χρόνο. Να μεγαλώσουμε λίγο ακόμα… Να ωριμάσουμε! Θέλω να είμαστε παππούδες», είπε μεταξύ σοβαρού και αστείο ο Σωτήρης Καλυβάτσης.

«Η σάτιρα πάντα είναι απέναντι στην εξουσία. Δεν μπορείς να κάνεις σάτιρα με έναν κατατρεγμένο…Πολιτική είναι, κυρίως η σάτιρα ή κοινωνική. Δηλαδή εκεί, στοχεύεις. Τότε στο ΑΜΑΝ, υπήρχαν κομμάτια που δραματοποιούσαμε ανέκδοτα! Ήταν όμως για πλάκα… Άλλο είναι το ένα, άλλο είναι το άλλο. Αν θες να κάνεις σάτιρα, πρέπει να βάλεις, απέναντι σε αυτόν που έχει τη δύναμη και να τον κάνεις κομφετί», είπε ακόμα.

Όσο για το αν θα είναι του χρόνου στην τηλεόραση, ο Σωτήρης Καλυβάτσης σημείωσε: «Είναι πολύ πιθανόν, θα δούμε. Υπάρχουν κουβέντες, το σίγουρο είναι ότι θα είμαι και του χρόνου στο “Caveman”».