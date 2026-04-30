Ηρακλής: Ναυάγησαν οι διαπραγματεύσεις με τον Βάλτερ Ματσάρι για τον πάγκο του “Γηραιού”

Οι διαπραγματεύσεις του Ηρακλή με τον Βάλτερ Ματσάρι δεν είχαν αίσιο τέλος και πλέον ο “Γηραιός” θα πρέπει να στραφεί σε άλλη επιλογή για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας στην επιστροφή στην Super League.

Ο Ματσάρι συναντήθηκε σήμερα Πέμπτη με τους ανθρώπους του Ηρακλή, προκειμένου να συζητήσουν ενδεχόμενη συνεργασία, όμως παρότι οι δύο πλευρές ήταν μία ανάσα από το να δώσουν τα χέρια, έγινε η ανατροπή και οι διαπραγματεύσεις ναυάγησαν.

Ο Ιταλός προπονητής βρισκόταν στην Ελλάδα από το απόγευμα της Τετάρτης (29/04), όμως πλέον θα αποχωρήσει από την Ελλάδα, χωρίς να έρθει σε συμφωνία με το «Γηραιό».

