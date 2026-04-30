MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Θεσσαλονίκη: Προχωρά το ξύλινο ντεκ – Εγκρίθηκε η μελέτη από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεοτέρων Μνημείων

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Με γοργά βήματα προχωρά η κατασκευή του ξύλινου ντεκ στην παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης καθώς εγκρίθηκε η οριστική μελέτη του εμβληματικού έργου από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεοτέρων Μνημείων. Την εξέλιξη ανακοίνωσε από το βήμα του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας, Πρόδρομος Νικηφορίδης. 

Πλέον απομένουν η οριστική παραχώρηση του τμήματος όπου θα κατασκευαστεί το ξύλινο ντεκ από την Κτηματική Υπηρεσία και η ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ, ώστε το φθινόπωρο το έργο να δημοπρατηθεί. 

Η κατασκευή του ξύλινου ντεκ αναμένεται να δώσει «αέρα» προς τη θάλασσα για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης, οι οποίοι θα μπορούν να απολαμβάνουν άνετα τη βόλτα τους στο παραλιακό μέτωπο έχοντας θέα τον Θερμαϊκό Κόλπο. Το ξύλινο κατάστρωμα που θα κατασκευαστεί ως επέκταση του υφιστάμενου κρηπιδώματος θα έχει πλάτος 12μ. προς τη θάλασσα και θα εκτείνεται σε μήκος 1.100 μ. περίπου από τον Λευκό Πύργο έως το λιμάνι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δήμος Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

