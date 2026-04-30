Στο ΣΕΦ Τζόκοβιτς και Γιάννης Αντετοκούνμπο για τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Μονακό – Δείτε εικόνες

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Μονακό στο Game 2 των πλέι οφ της Euroleague και στο ΣΕΦ βρίσκεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τον Νόβακ Τζόκοβιτς για να δουν από κοντά την κρίσιμη αναμέτρηση.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά το Αλεξάνδρειο επισκέφτηκε και το ΣΕΦ, αυτή τη φορά για να δει από κοντά τον Ολυμπιακό με τη Μονακό, με τον Νόβακ Τζόκοβιτς να είναι στο πλευρό του και να αποθεώνονται από τους φίλους των Πειραιωτών.

Στο ΣΕΦ είναι και ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα, που βράβευσε τον MVP Σάσα Βεζένκοφ και είχε συνομιλία με τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Υπενθυμίζεται ότι στο πρώτο ματς βρέθηκαν η Μαρία Σάκκαρη και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, αλλά και ο Νίκος Οικονομόπουλος.