Μπακογιάννη για επιτελικός κράτος: Άνοιξε ένας υγιής διάλογος – Δεν υπάρχουν αντάρτες στη Νέα Δημοκρατία

Για την ακρίβεια που επιμένει, με αφορμή και τον πληθωρισμό του Απριλίου που εκτοξεύθηκε στο 4,6% και ενώ η διεθνής ενεργειακή κρίση δεν φαίνεται να λήγει άμεσα και για τις τρέχουσες εξελίξεις στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, μίλησε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Ντόρα Μπακογιάννη, στο ΕΡΤnews Radio 105,8 και στην εκπομπή «Ναι μεν Αλλά» με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη.

Σε συνάρτηση με τις διεθνείς εξελίξεις, η κ. Μπακογιάννη σχολίασε πως η επιτάχυνση στον πληθωρισμό είναι τόσο αναμενόμενη όσο και πάρα πολύ ανησυχητική.

«Εγώ σήμερα έβλεπα τις τιμές του πετρελαίου διεθνώς. Δυστυχώς, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι δεν εμφανίζεται, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με τον Τραμπ κανένας δεν ξέρει, μπορεί να υπάρξει κάποια έκπληξη, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν φαίνεται να υπάρχει αχτίδα φωτός, παρά το ότι λένε ότι την Παρασκευή θα έρθει νέα πρόταση του Ιράν. Μακάρι αυτή η νέα πρόταση του Ιράν να είναι μια πρόταση την οποία να μπορεί να αποδεχθεί ο Τραμπ και κυρίως μακάρι να ανοίξουν τα Στενά. Δεν ξέρω αν ο ακροατής μας αντιλαμβάνεται το μέγεθος του προβλήματος αυτή τη στιγμή, αλλά το πρόβλημα είναι τεράστιο. Δηλαδή εχθές εδώ είχα την ευκαιρία να δω τον υπουργό Επικρατείας του Κατάρ, ο οποίος μας εξηγούσε το μέγεθος του προβλήματος στο Κατάρ. Αυτοί θέλουν τρία χρόνια, λέει, για να μπορέσουν να ξαναβάλουν μπροστά τα εργοστάσια φυσικού αερίου και να φθάσουν στο επίπεδο που ήταν προ πολέμου.

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο οι χώρες του Κόλπου. Είναι τι σημαίνει για μας ότι υπάρχει λιγότερο πετρέλαιο. Σημαίνει για εμάς ότι υπάρχουν λιγότερα λιπάσματα, σημαίνει για εμάς ότι θα καλλιεργήσουν λιγότερο οι χώρες. Δηλαδή, κρούει σήμερα τον κώδωνα του κινδύνου η φον ντερ Λάιεν. Λέει ότι αυτή η ιστορία μας κοστίζει 500 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα. Δηλαδή είμαστε σε μία διεθνή τέτοια μεγάλη αναταραχή που πραγματικά εύχεται κανείς γιατί δεν μπορεί και να κάνει και τίποτα να λειτουργήσει επιτέλους η απλή λογική και το παγκόσμιο συμφέρον. Γιατί για αυτό μιλάμε» ανέφερε σχετικά.

Ως προς την κριτική που σταθερά ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την άρνηση της κυβέρνησης μειώσει τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, η κ. Μπακογιάννη απάντησε ότι η χώρα μας είναι αυτή που έχει δώσει 500 εκατομμύρια, σύνολο 800 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή, ενίσχυση στους πολίτες.

«Σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες είμαστε μία στις πέντε και σε σχέση με το ΑΕΠ μας είμαστε οι πρώτοι. Δηλαδή έχουμε δώσει περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα για να στηρίξουμε το εισόδημα των Ελλήνων. Άρα μη βαυκαλιζόμαστε. Μην έχουμε ψευδαισθήσεις. Όταν πάει το βαρέλι 120, 130 ή ενδεχομένως 170 ευρώ, δεν υπάρχει περίπτωση να τη βγάλουμε αλώβητοι. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή. Η συνταγή του κόβω το φόρο για να μπορέσω να μειώσω το κόστος είναι εξαιρετικά πρόσκαιρο πράγμα. Δηλαδή θα σου γυρίσει πίσω το ίδιο πράγμα. Άρα μην έχουμε ψευδαισθήσεις. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Αυτό το οποίο υπάρχει είναι η δυνατότητα, χάρη στις θυσίες του ελληνικού λαού και της οικονομίας, η οποία στέκεται στα πόδια της, να μπορούμε να ελαφρύνουμε, να μειώσουμε την επιβάρυνση σε αυτούς που το χρειάζονται περισσότερο; Γιατί δεν το χρειάζονται όλοι οι Έλληνες το ίδιο. Υπάρχουν άνθρωποι που το χρειάζονται περισσότερο και άνθρωποι που το χρειάζονται λιγότερο.

Είμαστε σε πόλεμο. Η δική μου η γενιά, η οποία πέρασε την περίοδο της ευημερίας της Ευρώπης, δεν αντιμετώπισε τέτοιου είδους ενδεχόμενα και γι’ αυτό και η προσγείωση για όλες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες είναι τρομερά απότομη. Είναι έξω από τη λογική μας. Δεν είχαμε αυτή τη λογική. Δεν το ξέραμε αυτό το πράγμα. Υπάρχουν άλλες κοινωνίες οι οποίες ζούσαν με αυτή την αίσθηση του πολέμου. Πάρε το Λίβανο ας πούμε. Στην Ευρώπη, για εμάς ήταν άγνωστο πράγμα και τώρα την τρώμε στο κεφάλι. Αυτή είναι η πραγματικότητα» συμπλήρωσε.

Στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, σε ό,τι αφορά την επιστολή των πέντε βουλευτών της που διαφοροποιούνται σε σχέση με το μοντέλο διακυβέρνησης του επιτελικού κράτους, με αφορμή την τοποθέτηση του πρωθυπουργού χθες στο υπουργικό, όπου κάλεσε τους βουλευτές να μείνουν στο διακριτό ρόλο της νομοθετικής εξουσίας από την εκτελεστική, ερωτηθείσα, κατά πόσο οι βουλευτές μπορούν να διατυπώνουν πολιτική κρίση, η κ. Μπακογιάννη είπε χαρακτηριστικά «αστειεύεστε; Προς Θεού, είπε ο πρωθυπουργός ποτέ τέτοιο πράγμα; Ούτε κατά διάνοια.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι εκλεγμένος πρωθυπουργός από αυτή την Κοινοβουλευτική Ομάδα, σημαίνει ότι άνοιξε ένας διάλογος υγιής κατά τη γνώμη μου, υγιέστατος, να κουβεντιάσουμε τα του οίκου μας και θα τα κουβεντιάσουμε και στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, θα τα κουβεντιάσουμε και στο συνέδριο. και θα δούμε αν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, διόρθωσης όπου υπάρχουν καλώς κείμενα, μπράβο ζήτω, όπου υπάρχουν αδυναμίες να προσπαθήσουμε να τις εντοπίσουμε, τις μειώσουμε. Είμαστε ένα μεγάλο δημοκρατικό κόμμα.

Με ενοχλεί αφάνταστα η λογική, αντάρτες. Τι αντάρτες; Αντάρτες επειδή έχουν άποψη; Προς Θεού. Στην Ευρώπη ζούμε σήμερα. Οι βουλευτές, αυτός είναι ο ρόλος τους. Είναι άλλο η εκτελεστική εξουσία κι άλλο η κοινοβουλευτική λειτουργία. Μάλιστα. Η κοινοβουλευτική λειτουργία στηρίζει την εκτελεστική εξουσία, γιατί χωρίς τη δική μας ψήφο δεν υπάρχει τίποτα. Άρα, το ξέρει πάρα πολύ καλά αυτό και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και όλοι οι υπουργοί το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Αν υπάρχουν λοιπόν περιθώρια βελτίωσης να τα βρούμε.

Τι είναι αυτό το πράγμα, που άνοιξε μια συζήτηση, ανταρσία, χαμός στη Νέα Δημοκρατία. Αστεία πράγματα. Εγώ είμαι στη Νέα Δημοκρατία τριάντα πέντε χρόνια. Τριάντα πέντε χρόνια κουβεντιάζουμε, τριάντα πέντε χρόνια κάνουμε κριτική, τριάντα πέντε χρόνια ψάχνουμε να βελτιωθούμε και οφείλουμε να βελτιωθούμε. Όπου μπορούμε να βελτιωθούμε πρέπει να βελτιωθούμε. (…)

Αυτός ο διάλογος θα συνεχιστεί. Δηλαδή, λέω ότι αυτές οι ταμπέλες τις οποίες προσπαθούμε να κολλήσουμε, εντάξει, εμένα με ξέρετε πάρα πολλά χρόνια και ξέρετε πάρα πολύ καλά τις απόψεις μου και για την εσωκομματική δημοκρατία. Η εσωκομματική δημοκρατία είναι κατά τη γνώμη μου επιβεβλημένη και ο διάλογος ο δημοκρατικός είναι επιβεβλημένος. Και αν τόσα χρόνια δεν υπήρχε, αδυναμία ήταν. Εντάξει; Πρέπει να υπάρχει ένας ουσιαστικός διάλογος και να ακούγονται οι απόψεις ολονών. Πάντα κάποιος κάτι έχει να πει. Ξέρετε, μου έλεγε κάποτε ο πατέρας μου, όταν ήμουν πολύ μικρή νεαρή βουλευτής, νόμιζα ότι έγινα βουλευτής και κάτι έγινα. Και μου έλεγε ο πατέρας μου ότι, παιδί μου, η πρώτη και βασική αρχή είναι άκου, άκου τον κόσμο. Άκου τι σου λένε. Είχε δίκιο. Λοιπόν, οφείλουμε να ακούμε ο ένας τον άλλον».

Αναφορικά με τους υψηλούς τόνους που χρησιμοποιούνται στα όρια της τοξικότητας στην πολιτική σκηνή, απαντώντας στο κατά πόσο είναι ανησυχητική η κατάσταση ως προς την ευρύτερη ευστάθεια του πολιτικού συστήματος, η κ. Μπακογιάννη τόνισε «με στενοχωρεί πάρα πολύ, γιατί κάποτε σε αυτή τη χώρα πρέπει να ξέρουμε τι λέμε και τι σημασία έχουν οι λέξεις που χρησιμοποιούμε. Διότι, η λέξη μαφία κι η λέξη συμμορία έχουν μια πολύ συγκεκριμένη έννοια και δεν έχει κανείς παρά να ανοίξει το λεξικό του Μπαμπινιώτη και να δει τι σημαίνει.

Για μία εκλεγμένη κυβέρνηση το να λέγονται τέτοιες κουβέντες, όσο και ανάγκη να υπάρχει, να υπάρξει κάποια τόνωση των ποσοστών των αντιπολιτευτικών, μπορείς να κάνεις δριμύτατη κριτική κρατώντας τον πολιτικό πολιτισμό. Εμένα δεν με έχετε ακούσει ποτέ μα ποτέ όλα αυτά τα χρόνια να χρησιμοποιώ τέτοιου είδους χαρακτηρισμούς για οποιονδήποτε αντίπαλό μου.

Σήμερα ήμουν στη Διάσκεψη των Προέδρων. Πρέπει να σας πω ότι κάθε φορά λέω ότι είμαι πολύ μεγάλη για να εκπλήσσομαι πλέον.

Είναι απίστευτο. Έγινε μια επίθεση της κυρίας Κωνσταντοπούλου προς τον κύριο Δουδωνή. Ο κύριος Δουδωνής εξέφρασε την άποψη του ΠΑΣΟΚ. Δικαίωμά του. Αντιπολίτευση είναι, επιλέγει να πολιτευτεί αυτό. Υβρίσθη σε τέτοιους υψηλούς τόνους που πραγματικά όλοι οι υπόλοιποι, γιατί ήμασταν πολλοί μέσα στη Διάσκεψη των Προέδρων, μείναμε με το στόμα ανοιχτό».

«Το αποτέλεσμα αυτής της ιστορίας είναι η αποστροφή στην πολιτική. Αυτή είναι μία ζημιά για τη δημοκρατία. Διότι, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να κυβερνηθεί μία χώρα από την κοινοβουλευτική δημοκρατία, τουλάχιστον κατά τη δικιά μου γνώμη. Υπάρχουν αυτοί που λένε ότι θα κάνουμε μία χούντα και θα κυβερνάμε. Λοιπόν, κατά τη δικιά μου γνώμη, εκτός από την Κοινοβουλευτική Δημοκρατία δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Άρα το να πυροβολούμε τον κοινοβουλευτισμό και τη δημοκρατία, το να βλέπουμε αυτή τη στιγμή αυτού του είδους τις συμπεριφορές. Δηλαδή, άμα είσαι ένα παιδί 18 χρονών, τι θα κάνεις; Θα γυρίσεις την πλάτη σου» επισήμανε καταλήγοντας η κ. Μπακογιάννη.