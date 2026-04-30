Ίσως χρειαστεί να αναλάβουμε ξανά δράση κατά του Ιράν, δηλώνει ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας
THESTIVAL TEAM
Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς, δήλωσε σήμερα ότι ενώ η χώρα του υποστηρίζει τις διπλωματικές προσπάθειες των ΗΠΑ με το Ιράν, το Ισραήλ ίσως «σύντομα χρειαστεί να δράσει ξανά» για να εξαλείψει τις «υπαρξιακές απειλές» που θέτει η Ισλαμική Δημοκρατία.
Παρά την υποστήριξη στις «προσπάθειες» που καταβάλλονται με τις ΗΠΑ, «είναι πιθανό σύντομα να χρειαστεί να δράσουμε ξανά για να διασφαλίσουμε την επίτευξη αυτών των στόχων», δήλωσε ο Κατς κατά τη διάρκεια στρατιωτικής τελετής.
Δείτε βίντεο με τις δηλώσεις του
🇮🇱🇮🇷 "We may soon have to take action again in Iran to ensure that the regime cannot threaten Israel for many years to come" — Israeli Defense Minister Katz pic.twitter.com/fiiiWqQbHV— Lord Bebo (@MyLordBebo) April 30, 2026