Σπαραγμός στην Ηλεία για τον 13χρονο Κωνσταντίνο: Συμμαθητές του άφησαν λουλούδια στο σημείο που σκοτώθηκε – Δείτε βίντεο

Αύριο στις 11 το πρωί αναμένεται να γίνει η κηδεία του άτυχου 13χρονου Κωνσταντίνου που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στα Μακρίσια Ηλείας, όταν με το πατίνι που οδηγούσε συγκρούστηκε μετωπικά με αγροτικό όχημα.

Το πένθος έχει πέσει βαρύ στο χωριό του θύματος, με τις σκηνές που εκτυλίσσονται να είναι βγαλμένες από αρχαία τραγωδία.

Φίλοι και συμμαθητές του αδικοχαμένου ανήλικου προσέρχονται -από την ώρα που έγινε γνωστή η τραγική είδηση του χαμού του- στο σημείο όπου έγινε το ατύχημα και αποθέτουν λουλούδια στη μνήμη του.

