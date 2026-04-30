MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΑΑΔΕ: Παράταση έως 29/5/2026 για δηλώσεις ΦΠΑ αγροτών χωρίς κυρώσεις

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η δυνατότητα εκπλήρωσης δηλωτικών υποχρεώσεων ΦΠΑ των αγροτών χωρίς την επιβολή κυρώσεων παρατείνεται έως και χθες (29.4.2026), σύμφωνα με εγκύκλιο του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή (Ε2020/2026).

Η ρύθμιση αφορά κυρίως αγρότες που μετατάσσονται από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ κατά το φορολογικό έτος 2026, λόγω υπέρβασης του ορίου επιδοτήσεων των 5.000 ευρώ. Η πρόβλεψη αυτή δίνει τη δυνατότητα στους αγρότες να τακτοποιήσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις χωρίς κυρώσεις, στο πλαίσιο της προσαρμογής τους στο νέο καθεστώς ΦΠΑ που ορίζεται από την ΑΑΔΕ.

Η ρύθμιση αυτή ισχύει, υπό την προϋπόθεση ότι έως και 30/4/2026 έχει υποβληθεί δήλωση μεταβολής για τη μετάταξη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ για το έτος 2026 και περιλαμβάνει:

  • τη δήλωση αποθεμάτων μετάταξης στο κανονικό καθεστώς,
  • τις δηλώσεις ΦΠΑ για τις μηνιαίες φορολογικές περιόδους Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2026, εφόσον κατά τη μετάταξη προκύπτει υποχρέωση υποβολής μηνιαίων δηλώσεων,
  • τη δήλωση ΦΠΑ για το πρώτο τρίμηνο 2026, εφόσον κατά τη μετάταξη προκύπτει υποχρέωση υποβολής τριμηνιαίας δήλωσης,
  • τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες ενδοκοινοτικών συναλλαγών για τους παραπάνω μήνες, εφόσον υπάρχει σχετική υποχρέωση.

Για δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό φόρου προς καταβολή, η παραπάνω χθεσινή ημερομηνία αποτελεί την καταληκτική προθεσμία για την εμπρόθεσμη εξόφληση του φόρου, χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

ΑΑΔΕ Αγρότες ΦΠΑ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

