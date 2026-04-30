Σκοπευτήριο Καισαριανής: Συγκινητική πορεία και κατάθεση στεφάνων για την Πρωτομαγιά – Δείτε εικόνες

Με πορεία μνήμης και κατάθεση στεφάνων τιμήθηκαν οι 200 εκτελεσμένοι της Πρωτομαγιάς 1944 στο σκοπευτήριο Καισαριανής.

Με έντονη συγκινησιακή φόρτιση, συνδικάτα, φορείς και πολίτες τίμησαν τη μνήμη των 200 αγωνιστών που εκτελέστηκαν την Πρωτομαγιά του 1944, συμμετέχοντας σε πορεία που κατέληξε στο Σκοπευτήριο Καισαριανής.

Η κινητοποίηση ξεκίνησε από την πλατεία Σαντιάγκο Χιλής, κοντά στο ξενοδοχείο «Caravel», με εκατοντάδες συμμετέχοντες να κατευθύνονται προς το «Θυσιαστήριο της Λευτεριάς».

Κρατώντας στεφάνια, βάδισαν υπό τους ήχους εμβληματικών τραγουδιών, όπως ο «Λεβέντης» του Μίκη Θεοδωράκη και η «1η Μαΐου» του Μάνου Λοΐζου.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, μέλη συνδικάτων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως το Σωματείο Εργαζομένων Μετρό Στοκχόλμης (SEKO), ενώ το «παρών» έδωσαν και στελέχη του ΚΚΕ.

Κατά τη διάρκεια της πορείας, ακούστηκαν συνθήματα που συνέδεαν τους ιστορικούς εργατικούς αγώνες με τις σύγχρονες διεκδικήσεις, με κυρίαρχο το «Από το Σικάγο στην Καισαριανή, ζήτω η 1η Μάη κι η πάλη η ταξική».

Το σύνθημα υπογράμμισε τη διαχρονική σημασία της Εργατικής Πρωτομαγιάς και τη συνέχεια των αγώνων της εργατικής τάξης από το παρελθόν έως σήμερα.

Η πορεία ολοκληρώθηκε στο Σκοπευτήριο Καισαριανής, όπου πραγματοποιήθηκε η κατάθεση στεφάνων από εκπροσώπους συνδικάτων και φορέων.

Η εκδήλωση έκλεισε σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, με τους παρευρισκόμενους να τηρούν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των εκτελεσμένων.

Δείτε εικόνες του Intime:

Καισαριανή Πρωτομαγιά

