Νίκος Ζωιδάκης: Ο Βασίλης Καρράς για τους ανθρώπους που είχαμε την τύχη να είμαστε φίλοι του, δεν θα φύγει ποτέ

Ποτέ δεν θα φύγει ο Βασίλης Καρράς για τους ανθρώπους που είχαν την τύχη να είναι φίλοι του, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Νίκος Ζωιδάκης.

Ο λυράρης δήλωσε πως ο τραγουδιστής, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 24 Δεκεμβρίου 2023, είναι ακόμα εδώ για τα αγαπημένα του πρόσωπα και έπειτα αναφέρθηκε στα τραγούδια που κυκλοφόρησαν μετά τον θάνατό του. Παράλληλα, μιλώντας σήμερα στην εκπομπή «Super Κατερίνα», σχολίασε το ενδεχόμενο να γίνει ταινία η ζωή του Νίκου Ξυλούρη, αλλά και τη Eurovision.

Ο Νίκος Ζωιδάκης ανέφερε αρχικά για τον Βασίλη Καρρά: «Ο Βασίλης Καρράς είναι εδώ. Για εμένα και για τους ανθρώπους που είχαμε την τύχη και την ευτυχία να είμαστε φίλοι του και να είναι φίλος μας, είναι εδώ, δεν θα φύγει ποτέ».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Είχα και τη χαρά να κυκλοφορήσει έξι μετά το φευγιό του ένα ντουέτο που κάναμε, που δεν πρόλαβε να το ακούσει ο ίδιος στο στούντιο τελειωμένο. Τη “Βεντέτα”».

Όσον αφορά στο τραγούδι «Τη δική μου πατρίδα», το οποίο κυκλοφόρησε επίσης μετά τον θάνατο του τραγουδιστή, ο Νίκος Ζωιδάκης επισήμανε: «Εγώ το είχα ακούσει αυτό το τραγούδι. Είχα τη χαρά όταν το ηχογραφούσε και μου το έβαζε και το άκουγα».

Όταν ρωτήθηκε ποια είναι η άποψή του για τις φήμες που θέλουν τη ζωή του Νίκου Ξυλούρη να γίνεται ταινία, ο λυράρης απάντησε: «Τώρα τα τελευταία χρόνια είναι της μόδας να κάνουν ταινίες τις βιογραφίες κάποιων ανθρώπων. Είναι πάρα πολύ καλό, για να μαθαίνουν οι νεότεροι και να θυμούνται οι παλιότεροι. Είναι ο Αρχάγγελος της Κρήτης, όπως τον έχουμε ονομάσει στην Κρήτη. Είχα την τύχη πιτσιρικάκι να τον δω λίγο πριν το τέλος».

Κλείνοντας, ο Νίκος Ζωιδάκης μίλησε για τη Eurovision και ευχήθηκε καλή επιτυχία στον Ακύλα: «Παρακολουθώ τη Eurovision, όπως όλοι οι Έλληνες. Έχουμε τον Ακύλα. Καλή επιτυχία στο παιδί. Έλληνας είναι, Έλληνες είμαστε, μακάρι να πάρει την πρωτιά», είπε.

