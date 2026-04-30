Στην Ελλάδα αποβιβάζονται οι 175 ακτιβιστές μετά το ρεσάλτο σε στολίσκο που πήγαινε στη Γάζα – “Την ευχαριστούμε” λέει το Ισραήλ

Ακτιβιστές αναφέρουν ότι τουλάχιστον 22 σκάφη ενός στολίσκου που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα αναχαιτίστηκαν από δυνάμεις του Ισραήλ, σε διεθνή ύδατα κοντά στην Κρήτη.

Οι προσαχθέντες του στολίσκου αναμένεται να αποβιβαστούν σε ελληνική ακτή από πλοίο του ισραηλινού ναυτικού, όπως δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Γκίντεον Σάαρ.

Οι διοργανωτές του Παγκόσμιου Στόλου Sumud (Global Sumud Flotilla) κατήγγειλαν την ενέργεια ως «πειρατεία», λέγοντας ότι οι επιβαίνοντες είχαν απαχθεί παράνομα σε απόσταση μεγαλύτερη των 965 χιλιομέτρων από τη Γάζα, η οποία βρίσκεται υπό ισραηλινό ναυτικό αποκλεισμό.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ δήλωσε ότι περίπου 175 ακτιβιστές από περισσότερα από 20 σκάφη συνελήφθησαν χθες το βράδυ (30/04).

Τα δεδομένα παρακολούθησης του στολίσκου έδειξαν ότι τα περισσότερα από τα υπόλοιπα 36 σκάφη του στολίσκου βρίσκονταν κοντά στις νότιες ακτές της Κρήτης. Ο στολίσκος απέπλευσε πριν από δύο εβδομάδες, με συνολικά 58 σκάφη από την Ισπανία, τη Γαλλία και την Ιταλία να συμμετέχουν, με στόχο να σπάσουν τον αποκλεισμό της Γάζας από το Ισραήλ.

Την Πέμπτη, το GSF δήλωσε ότι οι ισραηλινές ναυτικές δυνάμεις «αναχαίτισαν, επιβίβασαν και συστηματικά ακινητοποίησαν και κατέστρεψαν διάφορα σκάφη» του στολίσκου κατά τη διάρκεια μιας «βίαιης επιδρομής σε διεθνή ύδατα» βορειοδυτικά της Κρήτης κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο ισραηλινός ΥΠΕΞ, Γκίντεον Σάαρ, σε ανάρτησή του ανακοίνωσε ότι οι προσαχθέντες θα αποβιβαστούν στην Ελλάδα «έπειτα από συντονισμό με την ελληνική κυβέρνηση, τα άτομα που μεταφέρθηκαν από τα σκάφη του στολίσκου στο ισραηλινό σκάφος θα αποβιβαστούν σε ελληνική παραλία τις επόμενες ώρες. Όλοι οι συμμετέχοντες στον προκλητικό στολίσκο που αποβιβάστηκαν από τα σκάφη αποβιβάστηκαν σώοι και αβλαβείς».

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Μέχρι στιγμής, το Ισραήλ -μέσω των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF)- έχει αποτρέψει με επιτυχία τις προσπάθειες παραβίασης του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού της Γάζας και την άφιξη πλοίων από τον προκλητικό στόλο, συμπεριλαμβανομένης και της χθεσινής νύχτας.

Όλοι οι συμμετέχοντες στον προκλητικό στόλο που απομακρύνθηκαν από τα πλοία απομακρύνθηκαν χωρίς να υποστούν σωματικές βλάβες.

Σε συντονισμό με την ελληνική κυβέρνηση, τα άτομα που μεταφέρθηκαν από τα πλοία του στόλου στο ισραηλινό πλοίο θα αποβιβαστούν σε ελληνική παραλία τις επόμενες ώρες.

Ευχαριστούμε την ελληνική κυβέρνηση για την προθυμία της να υποδεχτεί τους συμμετέχοντες στον στόλο.

Καλούμε όσους δεν ενδιαφέρονται για προκλήσεις αλλά για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα να το πράξουν μέσω του BOP, το οποίο εξέδωσε επίσης σήμερα δήλωση σχετικά με το θέμα.

Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει την παραβίαση του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού της Γάζας».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 12 ώρες πριν

Lisa Kudrow: Κάθε χρόνο από τα δικαιώματα των Friends παίρνουμε 20 εκατομμύρια δολάρια ο καθένας

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Στο αυτόφωρο το ζευγάρι που τα έκανε γυαλιά-καρφιά στη ΔΥΠΑ Βέροιας – Αφέθηκαν ελεύθεροι

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Προφυλακιστέος ο 89χρονος πιστολέρο ‑ Θέλει να αποζημιώσει με 2.000 ευρώ κάθε τραυματία

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Φρίκη στη Βραζιλία: Μητέρα και πατριός έθαψαν ζωντανή 5χρονη – Της είχαν φράξει την αναπνοή με χώμα

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Εκκενώθηκε σιδηροδρομικός σταθμός στο Λονδίνο: Επιβάτες αισθάνθηκαν αδιαθεσία, υποψία για διαρροή αερίου

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Δούκισσα Νομικού: Αφού έγινα μαμά εκτίμησα τη γυμναστική