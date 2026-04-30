Ιράν: 21 εκτελέσεις, 4.000 συλλήψεις από το ξέσπασμα του πολέμου

Συνολικά 21 άνθρωποι εκτελέστηκαν και πάνω από 4.000 συνελήφθησαν στο Ιράν για πολιτικούς λόγους ή με την επίκληση της εθνικής ασφάλειας αφότου άρχισε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Αφότου άρχισε ο πόλεμος με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 28η Φεβρουαρίου, «τουλάχιστον εννιά άνθρωποι εκτελέστηκαν για υποθέσεις συνδεόμενες με τις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου», άλλοι «δέκα διότι φέρονται να ανήκαν σε οργανώσεις της αντιπολίτευσης» και «δύο για κατασκοπεία», τόνισε η υπηρεσία του ΟΗΕ σε ανακοίνωσή της.

Η Ύπατη Αρμοστεία σημείωσε ακόμη ότι την ίδια περίοδο συνελήφθησαν πάνω από 4.000 άνθρωποι, στους οποίους απαγγέλθηκαν «κατηγορίες που συνδέονται με την εθνική ασφάλεια».

«Πολλοί από τους κρατούμενους υπήρξαν θύματα εξαναγκαστικών εξαφανίσεων, βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης και ταπεινωτικής μεταχείρισης», ενώ «τους αποσπάστηκαν ομολογίες–κάποιες από τις οποίες μεταδόθηκαν τηλεοπτικά–και υπέστησαν εικονικές εκτελέσεις».

«Μου προκαλεί φρίκη η διαπίστωση ότι, πέρα από τις ήδη πολύ σοβαρές συνέπειες του πολέμου, οι ιρανικές αρχές στερούν τα δικαιώματά του από τον ιρανικό λαό κατά τρόπο σκληρό και βάρβαρο», σχολίασε ο Ύπατος Αρμοστής Φόλκερ Τουρκ, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ο κ. Τουρκ κάλεσε «τις αρχές να αναστείλουν όλες τις περαιτέρω εκτελέσεις, να εφαρμόσουν μορατόριουμ στη θανατική ποινή, να εγγυηθούν πλήρως τον σεβασμό των δικαιωμάτων στην υπεράσπιση και στη δίκαιη δίκη και να απελευθερώσουν αμέσως όλους όσοι έχουν συλληφθεί αυθαίρετα».

Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία, πολλοί συλληφθέντες, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, διατρέχουν κίνδυνο να τους επιβληθεί η θανατική ποινή «δυνάμει του υπερβολικά ευρύ και αόριστου ορισμού των εγκλημάτων κατά της εθνικής ασφάλειας του Ιράν».

Οι κατηγορούμενοι συχνά δικάζονται με συνοπτικές διαδικασίες και τους στερείται η πρόσβαση σε συνήγορο της επιλογής τους, σημείωσε ακόμη, αναφερόμενος σε «δεκάδες φυλακισμένους που έχουν μεταχθεί σε άγνωστους χώρους» κράτησης, όπως η δικηγόρος ειδικευμένη σε υποθέσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων Νασρίν Σοτουντέχ, η οποία έχει τιμηθεί με το βραβείο Ζαχάροφ.

Ο κ. Τουρκ επέκρινε επίσης τις «φρικτές» συνθήκες στις ιρανικές φυλακές, κάνοντας λόγο για υπερπληθυσμό εγκλείστων και «σοβαρές ελλείψεις τροφίμων, νερού, προϊόντων υγιεινής και φαρμάκων».

Στη φυλακή της Σαμπαχάρ (νοτιοανατολικά) τη 18η Μαρτίου κρατούμενοι που διαμαρτύρονταν για την παρατεταμένη διακοπή του συσσιτίου υπέστησαν θανατηφόρα βία, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία.

«Οι δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν τουλάχιστον πέντε (κρατούμενους) και τραυμάτισαν (άλλους) 21 σε συγκρούσεις με διαδηλωτές. Ακόμη δυο κρατούμενοι πέθαναν υπό κράτηση σε άλλη φυλακή κι υπάρχουν ενδείξεις πως υπέστησαν βασανιστήρια», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Σύμφωνα με μη κυβερνητικές οργανώσεις, ιδίως τη Διεθνή Αμνηστία, το Ιράν κατατάσσεται δεύτερο παγκοσμίως ως προς την επιβολή της εσχάτης των ποινών, πίσω μόνο από την Κίνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ