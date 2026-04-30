Ο Γιώργος Λιάγκας για την ΑΙ φωτογραφία της Καινούργιου: Αλήτες, σπιλώνουν ανθρώπους, ποιος θα τους μπουζουριάσει

Με αφορμή το ξέσπασμα της Κατερίνας Καινούργιου για τη φωτογραφία ΑΙ με ένα μωρό που το παρουσίαζαν ως δικό της, ο Γιώργος Λιάγκας θέλησε να κάνει μια αιχμηρή τοποθέτηση μέσα από το Πρωινό την Πέμπτη.

«Υπάρχουν άνθρωποι που μπερδεύονται και θεωρούν ότι είναι αληθινό. Εδώ μπαίνει κάποιος στο Tik Tok και βλέπει περίεργα βίντεο με καρχαρίες να τρώνε ανθρώπους και δεν καταλαβαίνει κανείς αν τους τρώνε ή όχι. Πες ότι το site το βρίσκεις, τους αλήτες που βγαίνουν και το παίζουν δημοσιογράφοι και γράφουν αποκυήματα φαντασίας και σπιλώνουν ανθρώπους και χαρακτήρες λέγοντας ψευδείς πληροφορίες ποιος θα τους πιάσει να τους μπουζουριάσει κάποια στιγμή, να τους στείλουμε στο διά… να τελειώνει η φασαρία», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας και συνέχισε:

«Υπάρχουν εκπομπές που στο πλαίσιο του «θέλω να κάνω κακό στον Λιάγκα», θα βγάλουν την τρασαδούρα, την ξεφτίλα για να πει μια κακή κουβέντα για να την αναπαράξουμε και να κάνουμε νούμερα… Δυστυχώς αυτό γίνεται, απαξιώνοντας το παραγόμενο τηλεοπτικό προϊόν».

«Πρέπει να καταλάβουν οι εκπομπές ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι κι όχι να γελάμε με την πιθανή κακία που ξέρουμε ότι δεν ισχύει και θα την πει κάποιος. Όσο δεν το καταλαβαίνουμε αυτό», κατέληξε ο Γιώργος Λιάγκας.