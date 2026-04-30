Συνεχίζεται το πρόγραμμα αποκατάστασης πεζοδρομίων σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Θεσσαλονίκης – Φωτο

Συνεχίζεται το πρόγραμμα αποκατάστασης πεζοδρομίων σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες και στην Τριανδρία στον Δήμο Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο δήμος, σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες στην Μακένζυ Κινγκ (Α’ Δ.Κ), στη Θάλειας και στη Διός (Β’ Δ.Κ.), στην Ολυμπιάδος (Γ’ Δ.Κ.), στην Αν.Θράκης (Δ.Κ.), στη Δελφών, στη Σεφέρη, στην Ανακρέοντος (Ε’ Δ.Κ.), στη Σερρών (Τριανδρία).

«Το ενδιαφέρον και η μέριμνα για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών θέτει ως απόλυτη προτεραιότητα την αποκέντρωση των έργων και την έμπρακτη ενίσχυση κάθε γειτονιάς» τονίζει ο δήμος και προσθέτει πως «μετά από πολλά χρόνια απουσίας, ο Δήμος Θεσσαλονίκης επιστρέφει σε κάθε γειτονιά, υπηρετώντας την ανάγκη της ισότιμης και ισόρροπης ανάπτυξης».

