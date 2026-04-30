Μαίνεται η φωτιά σε εργοστάσιο παραγωγής βαμβακιού στον Ορχομενό Βοιωτίας – Δείτε βίντεο

Εξακολουθεί να καίει η φωτιά που ξέσπασε σήμερα το απόγευμα σε εργοστάσιο παραγωγής βαμβακιού στον Ορχομενό Βοιωτίας.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 16 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδρoφόρες της Πολιτικής Προστασίας και δύο μηχανήματα έργου του Δήμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες καίγεται βαμβάκι εντός του εργοστασίου, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή εγκλωβισμένους.

