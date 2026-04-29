Πρόεδρος Μπιλμπάο: “Οι 550 ΠΑΟΚτσήδες μπορούν να επισκιάσουν τους οπαδούς μας!”

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται μπροστά σε μία από τις σημαντικότερες στιγμές της ευρωπαϊκής του πορείας, καθώς απόψε (29/4, 21:00) στο Μπιλμπάο διεκδικεί τον τίτλο του FIBA Europe Cup απέναντι σε ισχυρό αντίπαλο.

Ο πρόεδρος της ισπανικής ομάδας, Ιζαμπέλ Ιτούρμπε, μιλώντας σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, αναφέρθηκε στον σπουδαίο δεύτερο τελικό με τον Δικέφαλο του Βορρά, εκφράζοντας παράλληλα τον προβληματισμό της για τη δυναμική παρουσία των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που θα επισκιάσουν όπως τονίζει τους 10.000 φίλους των Βάσκων.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Παραμένουμε με τα πόδια μας στο έδαφος, αλλά τελικά η συναισθηματική πτυχή τελικά υπερισχύει. Όλοι ανυπομονούμε να έρθει αυτή η στιγμή, να τελειώσει το παιχνίδι όπως το θέλουμε και να αρχίζουμε όλοι να πανηγυρίζουμε.

Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε όπως τα θέλουμε. Με τόσο μεγάλες προσδοκίες και τα επικά αποτελέσματα, μοιάζει ένα φυσιολογικό συναίσθημα, αλλά ο ΠΑΟΚ είναι μια πολύ συμπαγής ομάδα, δυνατή σωματικά και με πολύ ταλέντο.

Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να παίζουμε εντός. Αυτό το επιπλέον πλεονέκτημα, ο παράγοντας διαφοροποίησης, θα μπορούσε να μας επιτρέψει να σηκώσουμε το κύπελλο στην έδρα μας. Οι τελικοί είναι τελικοί και παίζουν ρόλο πολλοί παράγοντες. Η ομάδα έχει κίνητρο και θέληση», θυμίζοντας την ανατροπή στους περσινούς ημιτελικούς, από το -19 με την Ντιζόν.

Για το δυναμικό παρών που θα δώσουν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ στο γήπεδο:

«Αν δεν είμαστε προσεκτικοί, θα μας επισκιάσουν. 550 οπαδοί έχουν έρθει, κι αναμένονται ακόμα 40, αλλά πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε η πλειοψηφία από το πρώτο λεπτό. Το μεγαλύτερο κίνητρο είναι ο ίδιος ο προπονητής. Είναι ένας διδακτικός άνθρωπος, επαναπροσδιορίζει τον εαυτό του μετά από κάθε παιχνίδι, κι ανυπομονούμε για έναν σπουδαίο αγώνα».

Πηγή: metrosport.gr