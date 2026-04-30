Θεσσαλονίκη: Διαμαρτυρία έξω από το δημαρχείο κατά της ονοματοδοσίας πάρκου σε “Γιάννης Μπουτάρης” – Δείτε βίντεο

Διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης έξω από το Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, με αφορμή την απόφαση ονοματοδοσίας πλατείας προς τιμήν του πρώην δημάρχου Γιάννη Μπουτάρη.

Πιο συγκεκριμένα, άτομα με ελληνικές σημαίες, τον Ήλιο της Βεργίνας και κρατώντας πανό που έγραφε “Καμμία τιμή στον Γιάννη Μπουτάρη” συγκεντρώθηκαν έξω από το Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, λίγο πριν από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

