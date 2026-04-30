ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός: Άρνηση της αστυνομίας για παρουσία φίλαθλων των Πειραιωτών στην Τούμπα

THESTIVAL TEAM

Η αστυνομία και το Υπουργείο Αθλητισμού είχαν αρνητική στάση στο ενδεχόμενο ανταλλαγής εισιτηρίων ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, ενόψει των δύο ματς για τα πλέι οφ της Super League.

Οι οργανωμένοι οπαδοί των Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ είχαν έρθει σε συνεννόηση για μία όμορφη πρωτοβουλία που θα ήταν ξεχωριστή για το ελληνικό ποδόσφαιρο, όμως η αστυνομία για λόγους ασφαλείας αποφάσισε να απορρίψει την ιδέα τους, αρχικά για το πρώτο ματς της Τούμπας, κάτι που δεδομένα θα συμβεί και στον αγώνα του «Γ. Καραϊσκάκης».

Και στο παρελθόν έχουν υπάρξει αντίστοιχες πρωτοβουλίες από οπαδούς ελληνικών ομάδων, όμως η στάση της αστυνομίας ήταν σχεδόν πάντα αρνητική, ειδικά σε ντέρμπι, για να μην υπάρξουν επεισόδια.

Η εισήγηση της αστυνομίας στο Υπουργείο: «Με τον αριθμ. πρωτ. 3560/26/930621/27-04-2026 έγγραφο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, με το οποίο εισηγείται την έκδοση απόφασης που να απαγορεύει τη διάθεση εισιτηρίων στους φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας (Π.Α.Ε ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ) καθώς και οργανωμένης μετακίνησης αυτών για την εν θέματι αθλητική συνάντηση».

Ολυμπιακός ΠΑΟΚ

