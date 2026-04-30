Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη
Λίγες νεφώσεις που μετά το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα σημειωθούν βροχές αναμένονται σήμερα Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου, με αισθητή πτώση τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν αρχικά από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς, που μετά το μεσημέρι θα στραφούν σε βόρειους μέτριους 4-5 μποφόρ και πρόσκαιρα σε ισχυρούς 6 μποφόρ.
