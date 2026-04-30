Το ΔΙΠΑΕ ενισχύει τη συνεργασία του με πανεπιστήμια της Αρμενίας

Σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Πρύτανη του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, Καθηγητή Σταμάτη Αγγελόπουλου και του Αντιπρύτανη Διεθνοποίησης, Δημοσίων Σχέσεων και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Καθηγητή Κωνσταντίνου Διαμαντάρα, με τον Πρέσβη της Δημοκρατίας της Αρμενίας στην Ελλάδα, Tigran Mkrtchyan και τον Επίτιμο Πρόξενο στη Θεσσαλονίκη, Akis Dagazian, στην έδρα του Πανεπιστημίου, στη Θέρμη.

Ο Πρέσβης της Δημοκρατίας της Αρμενίας στην Ελλάδα, Tigran Mkrtchyan ενημερώθηκε, μεταξύ άλλων, για τα ξενόγλωσσα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, που υλοποιούνται στο ΔΙ.ΠΑ.Ε με έμφαση στις Ανθρωπιστικές, Κοινωνικές και Οικονομικές Επιστήμες καθώς και στις Επιστήμες Τεχνολογίας.

Στο επίκεντρο της ιδιαίτερα εποικοδομητικής συνάντησης βρέθηκαν οι δυνατότητες συνεργασίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με τα Πανεπιστήμια της Αρμενίας, μέσω προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητριών/φοιτητών καθώς και ερευνητικού προσωπικού για την περαιτέρω ανάπτυξη της έρευνας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας. Συζητήθηκαν οι δυνατότητες σύναψης Μνημονίων Συνεργασίας με Πανεπιστήμια της Αρμενίας για την περαιτέρω ενίσχυση των πολιτιστικών, ερευνητικών και εκπαιδευτικών δράσεων, μεταξύ των δύο χωρών.

Σε δήλωσή του, ο Πρύτανης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, Σταμάτης Αγγελόπουλος σημείωσε: «Ήταν ιδιαίτερα τιμητική για το Πανεπιστήμιό μας η παρουσία του Πρέσβη της Δημοκρατίας της Αρμενίας. Η συνεργασία του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με Πανεπιστήμια της Αρμενίας θα αποτελέσει δυναμικό πυλώνα, με προοπτική ανάπτυξης βασισμένο σε βαθείς ιστορικούς, πολιτιστικούς και στρατηγικούς δεσμούς. Επιδίωξή μας είναι να δημιουργηθεί ένα ισχυρό οικοσύστημα που θα προωθήσει την καινοτομία, την έρευνα και την προώθηση της επιστημονικής γνώσης, μεταξύ των δύο χωρών».