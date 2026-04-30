Θεσσαλονίκη: Αυστηρότερα τα μέτρα ασφαλείας στο δικαστικό μέγαρο μετά τις πρόσφατες επιθέσεις

Τουρνικέ για ελεγχόμενη έξοδο, ηχητικό σήμα για ενδεχόμενη έκτακτη εκκένωση, μηχανήματα x-ray στις εισόδους για ελέγχους, δικαστική αστυνομία, κάμερες, πλέγματα σε παράθυρα θωρακίζουν τα μέτρα ασφαλείας στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης.

Το ζήτημα της θωράκισης των δικαστικών υπηρεσιών επανέρχεται μετά την επίθεση του 89χρονου στο Πρωτοδικείο της Αθήνας.

Στη Θεσσαλονίκη αυστηρότερα μέτρα εφαρμόστηκαν μετά την αποστολή πριν από δύο χρόνια φακέλου βόμβα με παραλήπτρια πρόεδρο εφετών, όπως μεταδίδει το ertnews.gr.

Δικαστικοί υπάλληλοι, δικηγόροι και κοινό χαρακτηρίζουν απαραίτητα τα μέτρα ασφαλείας τόσο με τη βοήθεια μηχανημάτων όσο και προσωπικού φύλαξης. 

Οι δικαστικοί υπάλληλοι συνεχίζουν και σήμερα (30/4) σε όλη τη χώρα τις κινητοποιήσεις τους.

Ζητήματα φύλαξης στις δικαστικές υπηρεσίες θα τεθούν από τους δικαστικούς υπαλλήλους σε συνάντηση την ερχόμενη Τρίτη με τον Υπουργό Δικαιοσύνης.

Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

ΗΠΑ: Ακυρώθηκε ο εκλογικός χάρτης της Λουιζιάνα από το ανώτατο δικαστήριο – Στο επίκεντρο η ψήφος των μειονοτήτων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 52 λεπτά πριν

Παπαθανάσης: 70 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ για την ενίσχυση νέων πτυχιούχων στο πλαίσιο του “Ξεκινώ Επιχειρηματικά”

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 17 ώρες πριν

Αυτά είναι τα πέντε πράγματα που πρέπει να κάνεις πριν γυρίσεις το κλειδί στο αυτοκίνητο – Γιατί είναι σημαντικά

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Τραγωδία στην Ηλεία: Νεκρός ο 13χρονος που οδηγούσε πατίνι και συγκρούστηκε με ΙΧ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 24 ώρες πριν

“Αν ήθελα να σκοτώσω θα το είχα κάνει, σχεδίασα την επίθεση” – Όσα είπε στους αστυνομικούς ο 89χρονος πιστολέρο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Δημήτρης Νατσιός: Υποστηρίζουμε την πρόταση για την σύσταση Εξεταστικής για τις υποκλοπές