Καβάλα: “Μαϊμού” λογιστής έπεισε 83χρονο να του παραδώσει 138.000 ευρώ

Ένας ακόμα ηλικιωμένος έπεσε στα δίχτυα αετονύχηδων, αυτή τη φορά στην Καβάλα. Οι απατεώνες κατάφεραν να του ξαφρίσουν με κόλπο πόσο άνω των 100.000 ευρώ!

Όπως αναφέρει το protothema.gr, σύμφωνα με την καταγγελία που υποβλήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, ο απατεώνας που τηλεφώνησε σε έναν 83χρονο προσποιήθηκε τον λογιστή.

Κατά την καταγγελία, ο δράστης έπεισε τον ηλικιωμένο στο τηλεφώνημα, να του παραδώσει 138.000 ευρώ.

Η παράδοση έγινε κοντά στο σπίτι του 83χρονου με τους δράστες να εξαφανίζονται προς άγνωστη κατεύθυνση και να αναζητούνται.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 16 ώρες πριν

Βάσια Παναγοπούλου για τον εφιάλτη στην Κωνσταντινούπολη: “Από θαύμα δεν σκοτώθηκα, αυτό που έζησα ήταν απάνθρωπο”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: Κλέφτες σήκωσαν τρεις λέβητες αερίου από πολυκατοικία

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 23 ώρες πριν

Με κεντρικό σύνθημα “Η Λογοτεχνία πέρα από τα Σύνορα / Literature beyond Borders” η Βουλγαρία, τιμώμενη χώρα στην 22η ΔΕΒΘ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για 20χρονο που πετάει αντικείμενα στον δρόμο από μπαλκόνι – Δείτε βίντεο

ΥΓΕΙΑ 20 ώρες πριν

Ο ΕΟΦ απαγορεύει τη διάθεση 5 καλλυντικών προϊόντων

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 20 ώρες πριν

Συνεχίζονται τα μέτρα αστυνόμευσης για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων