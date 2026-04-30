Καβάλα: “Μαϊμού” λογιστής έπεισε 83χρονο να του παραδώσει 138.000 ευρώ

Ένας ακόμα ηλικιωμένος έπεσε στα δίχτυα αετονύχηδων, αυτή τη φορά στην Καβάλα. Οι απατεώνες κατάφεραν να του ξαφρίσουν με κόλπο πόσο άνω των 100.000 ευρώ!

Όπως αναφέρει το protothema.gr, σύμφωνα με την καταγγελία που υποβλήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, ο απατεώνας που τηλεφώνησε σε έναν 83χρονο προσποιήθηκε τον λογιστή.

Κατά την καταγγελία, ο δράστης έπεισε τον ηλικιωμένο στο τηλεφώνημα, να του παραδώσει 138.000 ευρώ.

Η παράδοση έγινε κοντά στο σπίτι του 83χρονου με τους δράστες να εξαφανίζονται προς άγνωστη κατεύθυνση και να αναζητούνται.