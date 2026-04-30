Τραμπ: Ο Μερτς να ασχοληθεί περισσότερο με τη διαλυμένη χώρα του και λιγότερο με όσους εξαλείφουν την πυρηνική απειλή του Ιράν

Κριτική στον καγκελάριο της Γερμανίας άσκησε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω ανάρτησής του, κατηγορώντας τον για αποτυχία στη διαχείριση του πολέμου στην Ουκρανία και για εστίαση σε λάθος προτεραιότητες.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι o Φρίντριχ Μερτς θα έπρεπε να επικεντρώνεται περισσότερο στην επίλυση της σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, σημειώνοντας ότι μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Παράλληλα, έκανε λόγο για εσωτερικά προβλήματα της Γερμανίας, επισημαίνοντας ζητήματα που αφορούν τη μετανάστευση και την ενεργειακή πολιτική.

«Ο καγκελάριος της Γερμανίας θα πρέπει να αφιερώνει περισσότερο χρόνο στο να τερματίσει τον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας (όπου έχει αποδειχθεί εντελώς αναποτελεσματικός!) και να διορθώσει τη διαλυμένη χώρα του, ειδικά σε θέματα μετανάστευσης και ενέργειας και λιγότερο χρόνο στο να παρεμβαίνει σε όσους εξαλείφουν την πυρηνική απειλή του Ιράν, καθιστώντας έτσι τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, ένα ασφαλέστερο μέρος» τόνισε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Τραμπ: Ο Μερτς να ασχοληθεί περισσότερο με τη διαλυμένη χώρα του και λιγότερο με όσους εξαλείφουν την πυρηνική απειλή του Ιράν

Ντόναλντ Τραμπ Φρίντριχ Μερτς

