Εργασίες συντήρησης πρασίνου και σήμερα στην Νέα ΕΟ Θεσσαλονίκης-Έδεσσας – Σε ποια σημεία

Εργασίες συντήρησης πρασίνου στη Νέα Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Έδεσσας (Παράκαμψη Παραλίμνης) θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από την Τετάρτη 29 Απριλίου έως και την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026, από τις 06:30 π.μ. έως τη δύση του ηλίου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Πρόκειται για εργασίες στο έρεισμα της Νέας Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας (Παράκαμψη Παραλίμνης), από τη Χ.Θ. 33+800 της Παλιάς Εθνικής Οδού Έδεσσας έως τη Χ.Θ. 43+500 της Παλιάς Εθνικής Οδού Έδεσσας, με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας, ανά κατεύθυνση και τμηματικά.

Σημειώνεται ότι τα συνεργεία που θα εκτελούν τις συγκεκριμένες εργασίες είναι κινητά και ότι το χρονικό διάστημα αποκλεισμού κάθε οδικού τμήματος θα είναι σχετικά μικρό.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνας και το Τμήμα Τροχαίας Πέλλας, ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.