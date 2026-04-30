Θεσσαλονίκη: “Χωρίς δεύτερη σκέψη έτρεξα να την βοηθήσω – Χρειάζεται πάντα ψυχραιμία” λέει ο 18χρονος μαθητής που έσωσε γυναίκα που πνιγόταν σε εστιατόριο

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν σε εστιατόριο στη Θεσσαλονίκη, όταν μια γυναίκα άρχισε να πνίγεται την ώρα που έτρωγε μπαρμπούνι και σώθηκε χάρη στην παρέμβαση 18χρονου μαθητή που εφάρμοσε αμέσως τη λαβή χάιμλιχ.

Όλα έγιναν το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου (25/4) σε γνωστό εστιατόριο στην περιοχή της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη. Η γυναίκα άρχισε να πνίγεται ενώ έτρωγε με την παρέα της.

Ο 18χρονος μαθητής που βρισκόταν στο μαγαζί, καθώς εργάζεται ως βοηθός σερβιτόρου, έτρεξε αμέσως να την βοηθήσει και τα κατάφερε εφαρμόζοντας τη λαβή χάιμλιχ.

Ο 18χρονος Θοδωρής Ζάπρης περιέγραψε στο newsit.gr όσα έγιναν:

«Είμαι μαθητής αλλά ταυτόχρονα δουλεύω ως βοηθός σερβιτόρου τα Σαββατοκύριακα. Το Σάββατο που μας πέρασε το μεσημέρι, ενώ δούλευα, είδα μια γυναίκα που καθόταν σε ένα τραπέζι να πνίγεται. Καθόταν στο τραπέζι με την παρέα της και άρχισε να πνίγεται από ένα μπαρμπούνι που έτρωγε. Κατευθείαν, χωρίς δεύτερη σκέψη, είπα ότι πρέπει να τρέξω να τη βοηθήσω».

«Η γυναίκα ήδη είχε σηκωθεί και στεκόταν όρθια. Πήγα από πίσω της να της εφαρμόσω τη λαβή χάιμλιχ. Έβαλα το ένα χέρι μου πάνω από το άλλο που έκανα γροθιά και πίεσα το στέρνο προς τα πάνω. Μετά από 5-6 επαναλήψεις τα κατάφερα και βγήκε το ξένο σώμα. Με ευχαρίστησε η γυναίκα», τονίζει.

«Τη λαβή χάιμλιχ αλλά και άλλες τεχνικές τις μαθαίνω εδώ και δύο χρόνια στο σχολείο και μου αρέσει αυτό. Χρειάζεται ετοιμότητα πάντα και ψυχραιμία μετά», καταλήγει ο 18χρονος μαθητής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Συναγερμός στου Ζωγράφου: Αναφορές για πυροβολισμούς στην Πανεπιστημιούπολη

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 12 ώρες πριν

Ενίσχυση συνεργασιών και εξωστρέφειας για τον τουρισμό της Θεσσαλονίκης και της Κ. Μακεδονίας στο 6ο Connect Tourism & Travel Event I Thessaloniki

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Η Γερμανία βάζει φόρο στα αναψυκτικά που περιέχουν ζάχαρη

ΖΩΔΙΑ 19 ώρες πριν

Τα ζώδια που θα επηρεαστούν σημαντικά από την Πανσέληνο την Πρωτομαγιά

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Επίδομα θέρμανσης: Κλείνει σήμερα η πλατφόρμα myΘέρμανση – Πότε πληρώνεται η δεύτερη δόση

ΧΑΛΑΡΑ 21 ώρες πριν

Γάμοι τουριστών στην Ελλάδα: Ζευγάρια πληρώνουν… 160.000 ευρώ για μια τελετή