Σφοδρή σύγκρουση Χήτα με Παππά στη Βουλή: “Πετάξτε έξω τον ανάγωγο ή αν δεν μπορείτε να ακούσετε, βουλώστε το”

Στα ύψη ανέβηκε την Πέμπτη (30/04) η ένταση στην Ολομέλεια της Βουλής, με φόντο τη συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων για την εκλογή νέας ηγεσίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τη στάση του ΠΑΣΟΚ.

Η απόφαση της Χαριλάου Τρικούπη να στηρίξει την υποψηφιότητα της Κατερίνας Συγγούνα για την προεδρία της Αρχής προκάλεσε την έντονη αντίδραση του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Κώστα Χήτα, ο οποίος κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι «συμπλέει με τη ΝΔ» και επιτέθηκε προσωπικά στον Πέτρο Παππά.

«Έρχεται το ΠΑΣΟΚ και συμπλέει με τη ΝΔ. Εμείς τα κάνουμε, λέει, στο φως. Μιλάμε οι άνθρωποι δεν παίζονται. Μιλάμε για θράσος κανονικό», είπε από το βήμα της Βουλής ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Κώστας Χήτας, στρέφοντας τα πυρά του κατά της Χαριλάου Τρικούπη.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Πέτρος Παππάς, αντέδρασε από τα έδρανα, λέγοντας: «Εμείς δεν τα κάνουμε το βράδυ».

Ο Κώστας Χήτας απάντησε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους: «Ή πετάξτε τον έξω τον ανάγωγο κύριο ή, αν δεν μπορείτε να ακούσετε, βουλώστε το. Εδώ είναι το βήμα της Βουλής, το καταλάβατε;».

Η προεδρεύουσα Όλγα Γεροβασίλη παρενέβη, ζητώντας να σταματήσουν τα «διαπροσωπικά», ωστόσο η αντιπαράθεση συνεχίστηκε. «Με έχει διακόψει επτά φορές ο ανάγωγος», είπε ο Κώστας Χήτας, ενώ ο Πέτρος Παππάς διαμαρτυρήθηκε για τους χαρακτηρισμούς.

Ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης συνέχισε, απευθυνόμενος στον Δημήτρη Μάντζο: «Μαζέψτε τον βουλευτή σας, τον εκ μεταγραφής βουλευτή σας. Και έχετε το θράσος, κύριε Μάντζο, που τα ψηφίζετε μέρα, να συμπλεύσετε με τη ΝΔ».

Από την πλευρά του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος αντέδρασε έντονα, καλώντας το προεδρείο να παρέμβει. «Του επιτέθηκε και του είπε να το βουλώσει. Αυτό είναι κοινοβουλευτική διαδικασία; Δεν θα σιωπήσουμε και δεν θα εκφοβιστούμε», είπε.