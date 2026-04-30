Συνάντηση του Αγγελούδη με τον Πρέσβη της Αρμενίας: Στο επίκεντρο η ενίσχυση των ιστορικών και πολιτιστικών δεσμών

Σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, Στέλιου Αγγελούδη, με τον Πρέσβη της Δημοκρατίας της Αρμενίας στην Ελλάδα, κ. Tigran Mkrtchyan, και τον Επίτιμο Πρόξενο στη Θεσσαλονίκη, κ. Άκη Δαγκαζιάν.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η περαιτέρω σύσφιξη των διμερών σχέσεων, η ανάδειξη της κοινής ιστορικής μνήμης και η προώθηση τουριστικών και πολιτιστικών συνεργειών.

Με αφορμή την 111η επέτειο της Γενοκτονίας των Αρμενίων, υπογραμμίστηκε η φετινή απόφαση να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στη Θεσσαλονίκη, αναγνωρίζοντας τον ιστορικό της ρόλο ως πόλη-καταφύγιο και το ισχυρό αρμενικό στοιχείο που διατηρεί. Στο πλαίσιο αυτό, συνδιοργανώνεται σήμερα, 30/4, μεγάλη συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης (Μ.Μ.Θ.) σε συνεργασία με την Κ.Ο.Θ. και την Πρεσβεία.

Παράλληλα, συζητήθηκε ο προγραμματισμός νέων πολιτιστικών δράσεων για τον Σεπτέμβριο, με αφορμή την 35η επέτειο της ανεξαρτησίας της Αρμενίας, ενώ εξετάστηκαν προτάσεις για την ανάδειξη της αρμενικής κληρονομιάς στην πόλη.

«Η Θεσσαλονίκη παραμένει μια πόλη-φάρος για την αρμενική κοινότητα. Τιμούμε την ιστορία της Αρμενικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να στηρίζουμε κάθε πρωτοβουλία που διατηρεί τη μνήμη ζωντανή και ενισχύει τους δεσμούς των λαών μας», δήλωσε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης.

Στέλιος Αγγελούδης

