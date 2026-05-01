Τρομακτικό βίντεο από έκρηξη σε σπίτι στη Νέα Υόρκη με αστυνομικούς να εκτοξεύονται από το ωστικό κύμα

Σοκ προκαλεί το βίντεο από έκρηξη σε σπίτι στο Κούινς της Νέας Υόρκης που έκανε αστυνομικούς που βρίσκονταν στο σημείο να εκτοξευθούν από το ωστικό κύμα.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ αστυνομικοί του NYPD είχαν δεχθεί κλήση για άνδρα οπλισμένο με μαχαίρι και μυρωδιά βενζίνης.

Από την έκρηξη τραυματίστηκαν ελαφρά συνολικά οχτώ αστυνομικοί που υπέστησαν εγκαύματα και τραύματα στο κεφάλι.

Όπως φαίνεται στο βίντεο από την κάμερα ασφαλείας σε μια από τις στολές των αστυνομικών, η έκρηξη σημειώθηκε όταν ένας εκ των ενστόλων άνοιξε την πόρτα του σπιτιού.

«Είστε καλά παιδιά;» ακούγεται να λέει ένας από τους αστυνομικούς με τους συναδέλφους του να προσπαθούν να συνέλθουν μέσα από τα συντρίμμια.

Στη συνέχεια του βίντεο φαίνεται ένας εκ των αστυνομικών να βοηθάει δύο μικρά παιδιά να βγουν από το σπίτι, ενώ άλλα άτομα βγαίνουν τρεκλίζοντας.

«Θέλω να είμαι σαφής: Ήμασταν πολύ τυχεροί σήμερα», δήλωσε ο αναπληρωτής αρχηγός του Αστυνομικού Τμήματος της Νέας Υόρκης.

Σημειώνεται, τέλος, ότι το σπίτι κατέρρευσε μετά την έκρηξη ενώ ζημιές υπέστησαν και γειτονικά σπίτια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Τζιτζικώστας: Δεν υπάρχει ζήτημα έλλειψης καυσίμων στην Ευρώπη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 12 ώρες πριν

Σε απεργιακό κλοιό σήμερα η Θεσσαλονίκη λόγω των κινητοποιήσεων για την εργατική Πρωτομαγιά

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 ώρες πριν

Σε διαδικασία ψήφισης νέο νομοθετικό πλαίσιο με σημαντικές ρυθμίσεις για τις λαϊκές αγορές

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο την ερχόμενη εβδομάδα – Ο “χάρτης” πληρωμών

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Πάτρα: Νεκρός κρατούμενος στις φυλακές Αγίου Στεφάνου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 11 ώρες πριν

Ηλεία: “Ο θεός σε ήθελε κοντά του” – Το σπαρακτικό αντίο της μητέρας του 13χρονου που σκοτώθηκε με πατίνι