Τρομακτικό βίντεο από έκρηξη σε σπίτι στη Νέα Υόρκη με αστυνομικούς να εκτοξεύονται από το ωστικό κύμα

Σοκ προκαλεί το βίντεο από έκρηξη σε σπίτι στο Κούινς της Νέας Υόρκης που έκανε αστυνομικούς που βρίσκονταν στο σημείο να εκτοξευθούν από το ωστικό κύμα.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ αστυνομικοί του NYPD είχαν δεχθεί κλήση για άνδρα οπλισμένο με μαχαίρι και μυρωδιά βενζίνης.

Από την έκρηξη τραυματίστηκαν ελαφρά συνολικά οχτώ αστυνομικοί που υπέστησαν εγκαύματα και τραύματα στο κεφάλι.

Όπως φαίνεται στο βίντεο από την κάμερα ασφαλείας σε μια από τις στολές των αστυνομικών, η έκρηξη σημειώθηκε όταν ένας εκ των ενστόλων άνοιξε την πόρτα του σπιτιού.

«Είστε καλά παιδιά;» ακούγεται να λέει ένας από τους αστυνομικούς με τους συναδέλφους του να προσπαθούν να συνέλθουν μέσα από τα συντρίμμια.

Στη συνέχεια του βίντεο φαίνεται ένας εκ των αστυνομικών να βοηθάει δύο μικρά παιδιά να βγουν από το σπίτι, ενώ άλλα άτομα βγαίνουν τρεκλίζοντας.

«Θέλω να είμαι σαφής: Ήμασταν πολύ τυχεροί σήμερα», δήλωσε ο αναπληρωτής αρχηγός του Αστυνομικού Τμήματος της Νέας Υόρκης.

Σημειώνεται, τέλος, ότι το σπίτι κατέρρευσε μετά την έκρηξη ενώ ζημιές υπέστησαν και γειτονικά σπίτια.