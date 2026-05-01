Γιώργος Χριστοδούλου: Μιλούσα στους γονείς μου στον πληθυντικό, υπήρχε αυτό που λέμε παλιάς εποχής κατάσταση

Μια αναφορά στον τρόπο ανατροφής του και στα πιο παραδοσιακά πρότυπα της οικογένειάς του, έκανε ο Γιώργος Χριστοδούλου, εξηγώντας πως μιλούσε στους γονείς του στον πληθυντικό, καθώς όπως είπε, μεγάλωσε σε ένα αυστηρό, «παλιάς εποχής» περιβάλλον.

Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος την Παρασκευή 1η Μαΐου στην εκπομπή «Buongiorno», όπου μεταξύ άλλων μίλησε για την παιδική του ηλικία στο Κάιρο, όπου γεννήθηκε, εξηγώντας πως έλαβε αρχές από την οικογένειά του, που βασίζονται στην ευγένεια και τον σεβασμό.

Όπως τόνισε ο Γιώργος Χριστοδούλου διατηρεί ακόμα τις ίδιες αξίες, με τον πατέρα του να τον εμπνέει σχετικά με τον τρόπο που συμπεριφέρεται ο ίδιος σήμερα στις γυναίκες.

Όπως είπε ο ηθοποιός: «Πήρα καλά δείγματα από τους γονείς μου. Έχω γεννηθεί στο Κάιρο, τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Υπήρχε μια ευγένεια, μια άλλη αντιμετώπιση όλων των συναισθηματικών καταστάσεων των ανθρώπων, οπότε μπήκα και εγώ σε ένα μονοπάτι τέτοιο. Μιλούσα στους γονείς μου στον πληθυντικό. Μιλάγανε πάρα πολλές ξένες γλώσσες. Ο μπαμπάς μου μίλαγε επτά ξένες γλώσσες, η μαμά 2-3, το ίδιο και η αδερφή μου. Υπήρχε αυτό που λέμε παλιάς εποχής κατάσταση, ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Είμαι και εγώ έτσι και μέσα στο σπίτι και έξω από το σπίτι. Ο σεβασμός στη γυναίκα υπήρχε από τον πατέρα μου προς τη μητέρα μου. Θεωρώ τη γυναίκα το τοπ, εμείς είμαστε για κλωτσιές, είναι δεδομένο αυτό».

Δείτε το βίντεο