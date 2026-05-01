MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σε διαδικασία ψήφισης νέο νομοθετικό πλαίσιο με σημαντικές ρυθμίσεις για τις λαϊκές αγορές

|
THESTIVAL TEAM

Σε διαδικασία ψήφισης βρίσκεται νέο νομοθετικό πλαίσιο που περιλαμβάνει ειδικές ρυθμίσεις για τις λαϊκές αγορές, με σημαντικότερη τη μείωση κατά 30% στο τεκμαρτό εισόδημα.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί μια πρώτη ουσιαστική αναγνώριση των ιδιαιτεροτήτων και των αναγκών του κλάδου, αντανακλώντας τις διεκδικήσεις και τους αγώνες που έχουν δοθεί το προηγούμενο διάστημα από τους πωλητές των λαϊκών αγορών.

Με δεδομένη τη θετική κατεύθυνση των ρυθμίσεων (Άρθρα 40 & 41), αναμένεται με ενδιαφέρον και η τελική μορφή του νόμου, αλλά και ο τρόπος εφαρμογής του στην πράξη, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα ανταποκρίνεται πλήρως στις πραγματικές συνθήκες και ανάγκες των ανθρώπων του κλάδου.

Ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών Άγγελος Δερετζής κάνει λόγο για: «Μια πρώτη αναγνώριση των ιδιαιτεροτήτων του κλάδου, που δικαιώνει τους αγώνες που δώσαμε. Αναμένουμε την τελική μορφή και εφαρμογή του νόμου». Και συμπληρώνει: «Κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης θέσαμε ξεκάθαρα τις θέσεις μας και είναι σημαντικό ότι ο Υπουργός Οικονομικών κ. Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Υφυπουργός κ. Γιώργος Κώτσηρας άκουσαν και έλαβαν υπόψη τα αιτήματά μας».

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

