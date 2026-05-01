Το Ισραήλ κατέστρεψε πάνω από 40 υποδομές της Χεζμπολάχ σε 24 ώρες και κατέσχεσε 7.500 όπλα

Παρά την κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στις στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ και στην σιιτική φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ στον Λίβανο, οι συγκρούσεις συνεχίζονται -αν και σε μικρή κλίμακα- ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις βομβαρδίζουν το νότιο τμήμα της χώρας, πραγματοποιώντας επιδρομές σε τακτικό επίπεδο.

Μάλιστα, ο στρατός του Ισραήλ εξέδωσε σήμερα εντολή εκκένωσης για την περιοχή Χαμπούς στο νότιο Λίβανο, κοντά στην πόλη Ναμπατίγια: «Λόγω των παραβιάσεων της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός από την Χεζμπολάχ, αναγκαζόμαστε να πάρουμε μέτρα αλλά δεν σκοπεύουμε να σας βλάψουμε, οπότε απομακρυνθείτε».

Νωρίτερα, οι IDF ανακοίνωσαν πως τις τελευταίες 24 ώρες έχουν καταστραφεί περισσότερες από 40 υποδομές της Χεζμπολάχ, μεταξύ των οποίων κέντρα διοίκησης-ελέγχου, αλλά και στρατιωτικές εγκαταστάσεις αλλά και ότι κατασχέθηκαν 7.500 όπλα κατά μήκος της «γραμμής επαφής» με μαχητές της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο.

Επίσης, ανέφεραν ότι δύο έφεδροι στρατιώτες τραυματίστηκαν ελαφρά μετά από επιδρομή drone «καμικάζι» της Χεζμπολάχ στο κιμπούτς Μισγκάβ Αμ στο βόρειο Ισραήλ.

⭕️🔎UNCOVERED: 7,500+ weapons in southern Lebanon alongside military equipment dismantled.



Items located that were not dismantled:

– 1,000+ ammunition crates

– 750+ small arms

– 450+ magazines

– 300+ pieces of military equipment

– 200+ grenades

– 140+ mortar shells

– ~90… pic.twitter.com/dqYaSDL2Gn — Israel Defense Forces (@IDF) May 1, 2026

Οι Ισραηλινοί στρατιώτες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο και οι οικογένειές τους ειδοποιήθηκαν, με τους IDF να κατηγορούν την Χεζμπολάχ ότι παραβίασε για ακόμα μια φορά την εκεχειρία.

Πηγή: OnAlert.gr