Eurovision 2026: Η ελληνική αποστολή έφτασε στη Βιέννη – Ο Ακύλας αγκαλιά με τους φανς

THESTIVAL TEAM

Στη Βιέννη προσγειώθηκαν λίγο μετά τις 12 ώρα Ελλάδος ο Ακύλας και ολόκληρη η ελληνική αποστολή της φετινής Eurovision.

Ο εκπρόσωπος της χώρας μας, που σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά διεκδικεί ανοιχτά το τρόπαιο της νίκης, δημοσίευσε στο Instagram την υποδοχή που του επιφύλασσαν οι Έλληνες φανς στο διεθνές αεροδρόμιο της αυστριακής πρωτεύουσας.

Το κλίμα που επικρατεί στην ελληνική ομάδα είναι ιδιαίτερα αισιόδοξο, με τον Φωκά Ευαγγελινό να επισημαίνει νωρίτερα σήμερα σε δηλώσεις του πως τα πάντα είναι μελετημένα και πολύ λεπτομερώς προσεγμένα για το τελικό αποτέλεσμα που θα δούμε επί σκηνής τις επόμενες ημέρες.

«Το κομμάτι είναι αφιερωμένο στη μητέρα μου, σε όλους αυτούς, σ’ όλους αυτούς… οι οποίοι πάντα προσπαθούσαν να κάνουν το καλύτερο για τα παιδιά τους, ακόμη κι αν είχαν δυσκολίες. Αυτοί ακόμη προσπαθούσανε να δώσουν ό,τι καλύτερο μπορούν στα παιδιά τους. Είναι δίπλα μου, με στηρίζουνε και ψυχολογικά και είναι πολύ σημαντικό να τους έχουμε δίπλα μας.

Στον μικρό μου εαυτό θα του ‘λεγα να έχει υπομονή, ότι θα περάσει πολλά, αλλά αν δεν σταματήσει να πιστεύει στα όνειρά του και να τα κυνηγάει, θα έρθουν πολύ μεγάλα πράγματα.

Νιώθω πολύ μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Αυτή τη στιγμή παίρνουμε όλη την Ελλάδα μαζί μας στην καρδιά μας. Είναι πολύ μεγάλος ο ενθουσιασμός που επιτέλους πηγαίνουμε στη Βιέννη. Μην σταματάτε να κυνηγάτε τα όνειρά σας και να αγαπάτε τον εαυτό σας παραπάνω», δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο Ακύλας, αναχωρώντας από το “Ελευθέριος Βενιζέλος” για τη Βιέννη.

Akylas Eurovision 2026

