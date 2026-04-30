Ο Δήμος Θέρμης περισυνέλεξε 240 τόνους ογκώδη απορρίμματα από παράνομες χωματερές

Σε νέα επιχείρηση καθαριότητας στην περιοχή Λιβαδική (Τσαΐρια) προχώρησε στις 27 Απριλίου ο Δήμος Θέρμης, απομακρύνοντας περίπου 120 τόνους ογκωδών αποβλήτων.

Πρόκειται για τη δεύτερη σημαντική παρέμβαση στο ίδιο σημείο μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς είχε προηγηθεί αντίστοιχη επιχείρηση στις 6 Μαρτίου.

Συνολικά, σε λιγότερο από δύο μήνες, έχουν απομακρυνθεί 240 τόνοι απορριμμάτων, γεγονός που αναδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος της ανεξέλεγκτης παράνομης απόρριψης ογκωδών αντικειμένων στη συγκεκριμένη περιοχή.

Η επαναλαμβανόμενη αυτή πρακτική επιβαρύνει σημαντικά τον προϋπολογισμό του Δήμου Θέρμης, με το κόστος μεταφοράς και επεξεργασίας των αποβλήτων να ανέρχεται περίπου στις 25.000 ευρώ για το συγκεκριμένο διάστημα.

Ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Στέλιος Γκιζάρης, σε δήλωσή του υπογραμμίζει ότι «η κατάσταση που παρατηρείται σε διάφορες περιοχές του Δήμου δεν μπορεί να συνεχιστεί. Μέσα σε λιγότερο από δύο μήνες αναγκαστήκαμε να προχωρήσουμε σε δύο μεγάλες επιχειρήσεις αποκομιδής, απομακρύνοντας συνολικά 240 τόνους ογκωδών αποβλήτων, με σημαντικό κόστος για τον Δήμο και κατ’ επέκταση για τους δημότες. Έχουμε ήδη ενημερώσει την Αστυνομία Περιβάλλοντος, προκειμένου να ενταθούν οι έλεγχοι και να αντιμετωπιστούν φαινόμενα ανεξέλεγκτης ρίψης απορριμμάτων. Η προστασία του δημόσιου χώρου και του περιβάλλοντος είναι ευθύνη όλων μας».

Ο αντιδήμαρχος καλεί τους πολίτες «να συνεργάζονται με τις υπηρεσίες του Δήμου και να μην απορρίπτουν ογκώδη αντικείμενα όπου τους εξυπηρετεί. Η αποκομιδή γίνεται αποκλειστικά κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με την υπηρεσία καθαριότητας. Με υπευθυνότητα και σεβασμό μπορούμε να διατηρήσουμε την πόλη μας καθαρή και ανθρώπινη».

Ο Δήμος επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς όλους τους πολίτες να επιδεικνύουν υπευθυνότητα και να συμβάλλουν ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος και των κοινόχρηστων χώρων.